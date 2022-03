Aislinn Derbez, la hija de Eugenio Derbez, tuvo peculiar celebración de cumpleaños en nuestro país

La actriz mexicana Aislinn Derbez, hija del comediante Eugenio Derbez, vino a Costa Rica a disfrutar de su cumpleaños número 36 y quedó enamorada de la experiencia que vivió.

La guapa, quien participó en la serie “La Casa de las Flores”, estuvo acompañada de un montón de amigos y de su hija, Kailani, a quien se trajo para que compartiera con ella esta hermosa experiencia.

La pachanga fue en playa Santa Teresa de Cóbano, donde acondicionaron con luces, velas, música y bastante comida para disfrutar de esa magia que tiene nuestro país.

Aislinn Derbez lució su espectacular cuerpazo en Santa Teresa. INstagram.

Además, hicieron nuevamente una especie de ritual para liberar energía y sacar malas vibras, tal y como lo había hecho en su visita anterior, a principios de este 2022.

En redes sociales Ais mostró lo bien que la estaba pasando y lo tranquila que la hace sentir esta tierra.

“Este cumpleaños ha sido demasiado mágico”, escribió en un video en donde le cantaban las “Mañanitas”.

En una publicación que hizo comentó por qué escogió nuestro país para disfrutar su cumple.

“Este año decidí darnos a Kai y a mí un regalo muy especial de cumpleaños… Dejé a un lado todo y decidí tomarme varias semanas de viaje con ella y darnos una experiencia muy original en una aventura que al principio se sentía incierta, complicada, salvaje y dudosa y que poco a poco se ha convertido en una de las experiencias más hermosas y poderosas que hemos vivido.

Aislinn Derbez es creyente de los rituales para liberar energía y sacar malas vibras. Instagram.

“Curiosamente a finales del año pasado nos visualicé en un lugar así, lo pedí desde el corazón y cada cosa que vi se cumplió (a pesar de que yo no sabía de la existencia de este lugar). Siempre me ha maravillado cómo la intención desde el corazón crea realidades y me corrobora lo poco que usamos esa magia. No cabe duda que este planeta está lleno de regalos y tesoros para quien los quiera descubrir.

“El año pasado mi mente jamás hubiera concebido darme un espacio largo para una experiencia así (pues siempre sentía que estaba demasiado ocupada y saturada), pero este año decidí que seguir viviendo así ya no era opción, vivir esto lo puse como la prioridad más importante… y vaya que ha valido la pena. Infinitamente agradecida con la vida por este cumpleaños y con todas las nuevas personas hermosas que han sido parte.