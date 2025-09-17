Al cantante James Angulo le pasa algo increíble a dos años de participar en Nace una estrella

James Angulo participó en Nace una estrella en el 2023. Fotografía: Cortesía. (Cortesía)

El cantante James Angulo celebró que, dos años después de su paso por Nace una estrella, aún sigue disfrutando de algo muy preciado que le dejó el programa de canal 7.

Angulo, quien es vecino de Pavas, se ganó el corazón de los televidentes por su impresionante voz y su humildad, y a eso le sigue “sacando el jugo”, a pesar de que ya hace bastante tiempo dejó de salir en televisión.

James se refirió a eso, este lunes, tras la sorpresa que se llevó en un desfile del 15 de setiembre al que asistió. Aunque llegó de bajo perfil a la actividad patria, la gente lo identificó, le pidió fotos y lo recordó por su paso en canal 7.

“Es impresionante como, a dos años del programa, aún sigo siendo vigente en el corazón de tantas personas que me apoyaron desde el inicio. Caminar y escuchar un ‘James, soy tu fan’ o que alguien me pida una foto, o diciéndome que sigo siendo su favorito… es un sentimiento único que me hace recordar que todavía estoy presente en sus memorias”, afirmó James a través de sus historias de Instagram.

James Angulo disfruta de algo “que no tiene precio” que le dejó Nace una estrella

Lo que expresó lo comprobó con un video que compartió de gente que se le acercó y le pidió fotos o lo saludó durante el desfile al que fue.

“Gracias por haberme dejado entrar en sus casas a través del televisor, el teléfono o incluso la radio. Me emociona saber que, de alguna manera, dejé una huella en ustedes. De corazón, gracias por tanto apoyo siempre. Me hacen muy feliz y les mando un fuerte abrazo. Dios los bendiga siempre”, agregó el talentoso artista.

James no ganó el programa, pero sí se ganó el corazón de la gente por su forma de ser, a pesar de que se quedó a medio camino en el Nace una estrella del 2023.

