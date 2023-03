Al humorista Daniel Montoya le apagaron la sonrisa al regresar del Verano Toreado

Daniel Montoya es uno de los humoristas del programa Verano Toreado de Teletica. Instagram

Daniel Montoya suele ir siempre en su propio carro a cada fecha del Verano Toreado por si tiene que devolverse en carrera para cumplir con algún otro evento artístico.

Este sábado el programa taurino del 7 fue en Sardinal de Carrillo, en Guanacaste y, aunque es un poco lejos y la mayoría del personal viaja en el bus del canal, el humorista se fue manejando hasta allá.

Este domingo, cuando ya le tocó devolverse para su casa, hubo algo que le apagó la sonrisa en carretera y solo le faltó sacar el cartelito amarillo de Informe 11 Las Historias en su Instagram.

Daniel se quejó en sus historias de la gran diferencia que existe entre la carretera entre Cañas y Liberia con la de la ruta 27.

Humorista Daniel Montoya está chiva con el presidente de la ‘S’, Juan Carlos Rojas

“Carreteras así es lo mínimo que merecemos los ticos, para el montón de plata que cobran en un marchamo y adicionalmente en impuestos en todo lo que usted compra en este país. Este tramo entre Cañas y Liberia , que de verdad da gusto manejar por acá, es un ejemplo de lo que merecemos. Una carretera sin un solo peaje (...)” dijo en una de sus publicaciones.

Después continúo con su “berrinche”, como lo puso él, cuando ya le tocó pasar por la otra carretera que comunica Puntarenas con San José.

Daniel se quejó en sus redes del estado de las carreteras y el alto precio que se pagan en impuestos. Instagram

“Muy cerca a unos kilómetros tenemos esto, una carretera pésima, la única forma de aprovechar esta vía es viajando de noche, entre las 11 p.m. y 4 a.m., después de ahí es en cámara lenta. No merecemos esto, muchos van a decir que use otra (ruta). Diay, ¿entonces para qué pago impuestos y un marchamo superinflado?, entonces, ¿pierdo mis horas de sueño?”, publicó.

Aunque Daniel venía muy contento de lo bien que se la pasó en Sardinal, a su regreso se le apagó la sonrisa por lo visto, pero es entendible porque tiene razón.