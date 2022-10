Humorista Daniel Montoya está chiva con el presidente de la ‘S’, Juan Carlos Rojas

Daniel Montoya lleva seis meses planeando su show. Foto: Cortesía

El humorista Daniel Montoya está chiva, resentido y hasta ahuevado con el presidente de Saprissa, Juan Carlos Rojas, debido al horario que puso para el clásico nacional del próximo viernes.

Resulta que desde hace seis meses, Dani empezó a trabajar en “El show de mi vida”, el cual cuenta cómo Daniel pasó de estar sin brete a convertirse en un conocido humorista, con apariciones tanto en tele como en radio y otro montón de buenas experiencias. Será en el teatro Expressivo en Pinares de Curridabat.

Peeeero, como gran gracia, el equipo morado programó la vuelta de la semifinal contra Alajuelense el viernes a las 8:00 p.m., un horario atípico, pues por lo general estas mejengas se juegan sábado o domingo.

Sin embargo, como en Saprissa quieren jugar con todo, pusieron el partido para el viernes y así quitarle un día de descanso a su rival, que enfrenta este martes al Real España, en la vuelta de las semifinales de la Liga Concacaf.

Los personajes de Daniel Montoya también está chiva con el Moradito. Foto: Cortesía

-¿Por qué está chiva con Juan Carlos Rojas?

Llevaba seis meses planeando el show y lo confirmamos hace tres. Yo dije, seguramente si lo hacen (el clásico) es el sábado, pero va Juan Carlos y tira el clásico el viernes, yo juraba que las semis podrían ser hasta domingos y se pone creativo este señor.

-¿Qué va a hacer entonces?

Ya mucha gente ha comprado, gracias a Dios porque es a la misma hora. Ahí todavía quedan algunas entradas pero espero que se venda.

-Cuéntenos un poco del show...

Se llama el Show de mi vida, habla desde que empecé en esto, también incluye aquel video que hice para Fachadas y vidrios Tres Ríos, que fue el que me dio a conocer. Además lo que hice en Tu cara me suena y después las historias de Huanelgue, imitaciones y chistes. Este show es dedicado a un primo que murió, que se llamaba Gerald. Estarán historias como la de los órganos, la de Desamparados y cuando pensé que nos habían secuestrado en Disney.

-¿Cuáles elementos va a tener su show?

Vamos a tener mariachi, cimarrona, mascaradas, rifas de marcas que nos están ayudando, un recibimiento muy bonito y vamos a grabarlo porque el plan es llevarlo a Honduras y a Guatemala el otro años.

-¿Si tuviera que describir su carrera, cómo sería?

Yo le agradezco mucho a Dios porque en toda mi carrera ha estado su mano, he visto que es como la manera de moldearlo a uno. La he pulseado, me costó mucho y hasta que saqué el video de Fachadas y vidrios Tres Ríos que me ayudó porque se hizo viral y la gente me conoció.

-¿Qué recuerda de ese video?

Eran de los momentos más difíciles que estaba pasando, lo grabé porque el compa me pidió que lo grabara para saludar al negocio del papá y lo hice, después de eso fue bendición. Me permitió estar en tele, radio, conocer otro país, presentarme en lugares que siempre soñó y hasta poder organizar mi propio show y saber que la gente va a ir a disfrutarlo.

-¿Qué le dice que la gente que va a preferir ir a su show en lugar de ver el clásico?

Que es una responsabilidad muy grande para mí, yo sé que si llegan lo van a disfrutar mucho, es un show planeado para que la gente la pase bien, de calidad, y cuando salgan van a pensar que valió la pena perderse el clásico por ir a vernos.

Juan Carlos Rojas se puso vivo y jugó con todas sus armas para el clásico. (Jose Cordero)

-¿Qué le manda a decir a Juan Carlos Rojas?

Que manda, que cómo va a hacer un clásico un viernes, solo contra mí, pero si pasan a la final que me dediquen el partido a mí o a Huanelgue, aunque ese es cartaginés.

-¿Va a hacer algo para alertar a los asistentes de cómo va el clásico?

Sí, sí, ahí les vamos a avisar y si se puede hasta les ponemos el gol.