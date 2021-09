Daniel Montoya tuvo que esperar en banca para ser titular en “Tu cara me suena”

El comediante Daniel Montoya contó que tuvo que esperar en banca varias temporadas para poder hacer su sueño realidad. Instagram El comediante Daniel Montoya contó que tuvo que esperar en banca varias temporadas para poder hacer su sueño realidad. Instagram

El humorista Daniel Montoya puede rajar que ha crecido como la espuma desde que sus compas de Santiago del Monte, en Tres Ríos, lo grabaron haciendo imitaciones y subieron ese video a YouTube el 26 de julio del 2015.

Han pasado más de seis años desde que lo “lanzaron” a la fama y gracias a su talento ha hecho una gran carrera en radio y televisión; sin embargo, hasta ahora se le hizo participar en “Tu cara me suena”.

Según contó, en las temporadas anteriores le tocó aguantar en la banca, pero dice estar listo para darlo todo en el escenario a partir de este domingo 5 de setiembre, a las 7 p.m.

Actualmente trabaja en el programa “El Manicomio de la risa”, de Omega Estéreo, y en “El despertavox”, de radio Vox. Además, forma parte del programa de TD Más “Contragolpe”.

Este cartaginés confesó que jamás se imaginó que mostrarle a sus compas del barrio que podía hacer diferentes voces lo llevaría a cumplir lo que siempre deseó: hacer reír a toda Costa Rica.

- ¿Por qué tenía tantas ganas de estar en este programa?

Es un programa que ayuda mucho en la parte artística, ayuda mucho a exponer lo que uno hace, a la gente le gusta mucho y saca lo mejor que uno tiene. Hay que reinventarse y decir: ‘Bueno, aquí o me pongo las pilas y saco lo mejor que tengo o me quedo botado’, y por eso es que me gusta mucho el formato y siempre había querido estar por lo mismo. Claro, y por la exposición que le da a uno como artista.

- ¿Siente que la invitación le llegó en el mejor momento o ya lo habían buscado antes?

Si, en otras ocasiones me habían llamado, pero no se había dado y llegó en el momento justo, cuando tenía que llegar. La verdad es que estoy muy contento porque llegó en un momento bueno de mi vida y ahora hay que aprovecharlo y disfrutarlo más que todo. La idea aquí es beneficiar a las fundaciones que uno respalda.

El imitador dice estar con los pies bien puestos en la tierra y que su participación en "Tu cara me suena" será para todos los de su pueblo. Instagram El imitador dice estar con los pies bien puestos en la tierra y que su participación en "Tu cara me suena" será para todos los de su pueblo. Instagram

- ¿Y en las ocasiones anteriores por qué no pudo estar?

Para esto hacen un casting y seguro no cumplía con lo que en ese momento se ocupaba. Creo que fue más por una decisión técnica, dijeron los jugadores de fútbol.

- ¿Qué pensó cuando vio que una vez más lo volvieron a convocar, pero que esta vez sí va de titular?

Desde antes que me llamaran yo sentí que en esta temporada sí iba a poder estar, yo lo sentía. Cuando me llamaron, a la única que le conté fue a mi novia y le dije que le iba a poner muchas ganas para ver si lo lograba y gracias a Dios logramos entrar.

Para nadie es un secreto que Teletica es como estar en las grandes ligas y bendito sea Dios aquí estamos esperando debutar.

- Usted es imitador y es un programa de imitaciones, ¿siente más presión que el resto de sus compañeros?

Si, claro. La verdad es que sí. La gente cree que uno por imitar tiene a fuerza que salir bien en todas las presentaciones, pero qué va. No crea, sí cuesta, cuesta bastante llegarle a cada personaje.

- ¿Qué tal es para el canto?

Terrible. Ahí la pulseo, pero no es lo mío. Voy a cantar con un sentimiento, que la voz me va a salir del puro cayote (corazón).

- ¿Cómo han estado los ensayos?

Bien, muy bien. Los profesores son calidad. Luisito (Montalbert) es excelente, nos ha guiado muy bien en cuanto a las imitaciones, de cómo hacerlo, de cómo llevarlo. Silvita (Baltodano), que es la de interpretación, es increíble, ella me dice qué hacer para que a la hora de la puesta en escena se vea parecido a lo que se ve en el video.

- ¿Lo intimida o le da miedo a algún juez?

Si, Naty Monge, ella es imitadora y es la que sabe mucho de esa parte. Obviamente, a Kurt Dyer también y a doña Eugenia Fusclado, que es la que más tiempo ha estado en el programa y es la que más sabe del teje y maneje del formato. La verdad es que a todos les tengo mucho respeto.

A Daniel le tocó apearse la barba para este domingo. ¿A quién le tocará imitar? Instagram A Daniel le tocó apearse la barba para este domingo. ¿A quién le tocará imitar? Instagram

- Vimos que ya empezó a hacer cambios en su imagen para su primer personaje, ¿ya antes se había apeado la barba?

Fue terrible. No me acostumbro a verme así, vieras que fatal, no me siento yo. No estoy acostumbrado a verme así.

Cuando me dio covid-19 me la quité, pero era porque estaba en la casa y nadie me veía, y me creció rápido, pero ahora no queda de otra.

- ¿Cuándo le dio covid-19?

Cuando le dio a mi compañero de radio Omega, el Maleku (Irán Blanco), como en mayo pasado, me dio a mí también. Por dicha y gracias a Dios me dio leve. El olfato y el gusto se me fueron y me dio dolor de cabeza, nada más.

- Si lo dejaran elegir, ¿qué personajes le gustaría imitar?

Me gustaría Juan Gabriel, Carín León, Vicente Fernández, León Dan, Amanda Miguel o Jessi Uribe, es que a mí me gusta la música así de banda.

Guanelgue es uno de sus personajes propios, con el que se presenta en el programa "Contragolpe" de TD Más. Instagram Guanelgue es uno de sus personajes propios, con el que se presenta en el programa "Contragolpe" de TD Más. Instagram

- ¿Con cuál de sus personajes haría una imitación y por qué?

No sé todavía si me van a dejar hacer alguno, pero yo feliz que me dejaran salir como Guanelgue, que es mi personaje de guerra, o con Splendol que es el reguetonero que no canta nada.

- ¿Siente que está en su mejor etapa profesional?

Si, la verdad es que sí. Me siento muy contento, es un sueño para mí todo lo que estoy viviendo y que la gente valore mi trabajo.

- ¿Qué otros sueños le faltan por cumplir?

Apenas estoy empezando en esto, pero me gustaría llegar a tener mi propio programa y yo quiero, tanto aquí como afuera, pegar un poquito, volver a los toros y a El chinamo, pero aquí seguimos trabajando duro para lograrlo.

Dani aseguró que su deseo es disfrutar cada presentación y que espera que el público también se divierta en casa. Instagram Dani aseguró que su deseo es disfrutar cada presentación y que espera que el público también se divierta en casa. Instagram

- Finalmente, ¿se siente favorito para ganar Tu cara me suena?

No, no. ¡Nombres! La gente que está esta temporada es demasiado buena, van a ver, los compañeros son de otro nivel, de verdad.