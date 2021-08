Kurt Dyer rechazó cuatro veces estar en “Tu cara me suena” antes de incorporarse como juez

Dyer es músico, aunque quizá muchos no lo sepan. Fotografía : Alejandro Gamboa Madrigal Dyer es músico, aunque quizá muchos no lo sepan. Fotografía : Alejandro Gamboa Madrigal (Alejandro Gamboa Madrigal)

La vida de Kurt Dyer es bastante particular, pues aunque es un pegue en redes sociales no le gusta estar tan expuesto.

Es por esa razón que rechazó en cuatro oportunidades participar en “Tu cara me suena”, por lo que el hecho de que haya aceptado ser juez en este espacio sorprendió a la producción del programa de Teletica.

Ahora Kurt, quien es sicólogo, músico y actor, tratará de imprimir su estilo sarcástico y gracioso como juez.

[ Estos serán los participantes de Tu cara me suena ]

–¿Cómo llegó la oportunidad en Tu cara me suena?

Llegó por insistencia de Édgar Murillo (presentador). A mí me había pedido desde la primera temporada (como participante), y ya me había dicho cuatro veces, pero a mí las competencias no me gustan, me ponen muy nervioso, sobre todo si todo mundo me está viendo en tele. Ya le había dicho que no me volviera a decir a porque le iba a decir que no, pero ahora me dijo que si aceptaría como juez y le dije que sí, que no era mala idea porque me quita esa presión. Luego vi a los participantes y a los demás jueces y me pareció muy tuanis.

–¿Cómo se siente al llegar al programa?

Es un reto tuanis hacer comedia para otro público. En mi Instagram yo he hecho lo que me ha dado la gana y es un reto buscar otra audiencia, además de que me va a enseñar a trabajar en equipo porque yo casi siempre trabajo solo.

Su imitación del ministro de salud, Daniel Salas fue un vacilón Facebook. Su imitación del ministro de salud, Daniel Salas fue un vacilón Facebook. (Facebook)

–¿Ha seguido el programa en años anteriores?

La verdad no, he visto un par de capítulos para ver a amigos, porque realmente no soy de competencias musicales. Me gusta porque llego fresco y voy a aportar buen humor.

–¿Qué considera debe tener una imitación para que sea buena?

Definitivamente la parte vocal, porque sin eso uno no se la cree, pero también juega mucho la interpretación.

–¿Qué ha hecho durante la pandemia, ya que ha sido muy rudo para el medio artístico?

He hecho muchos shows durante la pandemia, el hecho de tener una dimensión de comedia desde el 2013 cuando inicié con los videos, me ha redondeado mejor como artista, entonces las empresas me contratan para shows virtuales porque saben que van a tener buenas interpretaciones, ya que tengo como 700 canciones de 300 artistas y también porque van a tener algo muy gracioso.

–¿Qué tanto ha evolucionado su trabajo desde el mae que hacía videos de “Vine hace unos años”?

Ha cambiado mucho porque ahora hago videos más largos, me empuncho más, he aprendido más de fotografía y edición, ahora duro más tiempo publicando un video porque dura veinte veces más que los videos de Vine.

–¿Qué recuerda de esa etapa?

Como la etapa más grande de celebridad que he tenido en mi vida porque era para carajillos, entonces yo no podía ir a ningún lado sin ver a alguien de 20 años tirándoseme encima como si yo fuera Justin Bieber, entonces creo que ese grado de celebridad nunca va a volver.

Kurt dice que pocos creen que puede ser serio y amoroso. / fotografía: John Durán Kurt dice que pocos creen que puede ser serio y amoroso. / fotografía: John Durán (JOHN DURAN)

–¿Con qué siente que la gente lo identifica más, con la música, la actuación, la comedia o la imitación?

Creo que la comedia llega más a la gente, un video que te hizo reír se comenta con los amigos y se usan frases que yo invente, eso cala más que si me vio en un bar, una boda o cantando con la Orquesta Filarmónica.

–En entrevistas anteriores usted habló de algunos traumas (ataques de ansiedad y pánico), ¿cómo está ahorita de todo eso?

Eso siempre lo hablo para crear consciencia sobre la ansiedad y los ataques de pánico, porque toda la vida he tenido eso y ahora estar en tele será un reto en ese aspecto porque a mí no me gusta estar tan expuesto, pero estoy muy bien, en un momento más maduro y feliz de mi vida.

–¿A qué se debía todo eso?

Viene de traumas infantiles, que todos tenemos. a mí me ayudó mucho estar en terapia hace como veinte años pero es algo crónico, que hay que seguir controlando, pero ahorita estoy muy bien.

–¿Cómo es Kurt fuera de las caras y pachos que hace?

Como siempre hago de payaso, la gente no tiene idea de la persona sensible y amante del alma del ser humano que soy. Yo también soy una persona simpática, sensible y muy amorosa.