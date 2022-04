Al periodista Randall Rivera lo sacaron del aire en plena entrevista y ni cuenta se dio

Randall Rivera. Material de uso exclusivo de Viva.

El mero mero de Repretel, Randall Rivera, estaba tan emocionado hablando con Andrés Valenciano, ministro de Comercio Exterior, de cómo está volando el tema de las exportaciones, que literalmente lo mandaron a volar este martes en el el programa Matices, de radio Monumental.

A las 12 y 24 p.m. y sin decir agua va, cuando el ministro respondía una pregunta los sacaron del aire de un solo hachazo y metieron el chorro de comerciales.

Cuando volvieron al aire tras la pausa comercial, Rivera ni se disculpó por lo ocurrido, suponemos que en ese momento todavía no tenía ni idea de lo que había sucedido.

Ni modo, son cosas que pasan en vivo y le pasan hasta al más pintado. Al menos la canción, con la que acostumbra cerrar el programa y la escoge su invitado, estaba bien teja. Fue el éxito de David Bowie, Space Oddity, como para seguir en el aire.

Aclaró.

El director de Noticias Repretel, Randall Rivera, pidió aclarar la salida del periodista Óscar Ulloa quien este lunes quedó fuera del canal de La Uruca.

Rivera detalla que el comunicador salió de la empresa por un acuerdo mutuo entre ambas partes y no como una renuncia.

“Solo quería aclarar que no fue una renuncia, sino de una salida por mutuo acuerdo, donde las dos partes estuvimos de acuerdo en que era lo más conveniente y establecimos un acuerdo, la naturaleza de ese acuerdo que es legal no me permite ahondar en detalles”, afirmó Randall.

La Teja sabe, por diversas fuentes, que la relación no era buena entre ambos, por lo que decidieron cortar por lo sano y calabaza, calabaza...

Se va.

El periodista Óscar Ulloa siguió los pasos de su novia Jennifer Segura y se va de Repretel.

El comunicador dio a conocer en sus redes sociales que se acabó su ciclo en los canales de La Uruca.

“La vida es de ciclos que van y vienen, de cambios, de emociones. Quiero contarles que he cerrado una etapa más de mi carrera profesional, ya no estaré más en Repretel”, escribió Ulloa.

Óscar se suma a la lista de periodistas que han dejado las filas de la empresa, como su novia Jennifer y curiosamente la otra pareja que había en canal, conformada por Pablo Cartín y Krisia Chacón