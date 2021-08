Al son de la solidaridad: Orquesta hace campaña para ayudar a músico accidentado

Miguel Rojas tiene 15 años siendo el conguero de la orquesta Son de Tikizia. Foto: Cortesía Miguel Rojas tiene 15 años siendo el conguero de la orquesta Son de Tikizia. Foto: Cortesía

Los músicos de la orquesta Son de Tikizia crearon una campaña para darle una mano amiga al conguero de su grupo, Miguel Rojas Campos, quien se ha visto doblemente golpeado en esta pandemia.

En agosto del año pasado, por la cancelación de conciertos, el músico alajuelense, con 15 años de trayectoria en esta agrupación, decidió ponerse a trabajar en Uber Eats con su moto (la cual compró a pagos en un almacén) para llevar el sustento a su casa.

Desafortunadamente, el 14 de mayo anterior sufrió un accidente de tránsito que le causó una fractura en su pierna derecha y que lo llevó a estar 95 días internado en el hospital.

Para terminarla de hacer, su recuperación tardará al menos un año y medio, pues aún le faltan cuatro operaciones más para reconstruir el hueso, por lo que todavía no pude bretear.

Miguel cayó en el caño con su bolso de repartir comida luego que la conductora del carro rojo se brincara la señal de alto. Foto: Cortesía Miguel cayó en el caño con su bolso de repartir comida luego que la conductora del carro rojo se brincara la señal de alto. Foto: Cortesía

Al ver la dura situación que enfrenta su gran amigo, el cantante y trombonista Alfredo Poveda decidió escribirle una canción llamada “Yo no quiero ser”, que a su vez será el lema de la campaña “Ayudemos a Migue”, que lanzarán el próximo 1º de setiembre.

“Yo no quiero ser parte de un mundo deshumano. No quiero formar parte del vicio y la mentira. Yo no quiero ver en este mundo el sentimiento de los pueblos que han perdido hermanos en la guerra.

“Si me das la mano y combinamos la esperanza, quedaría claro que todos somos hermanos. Si te queda un poco de tu amor en los bolsillos, combinémoslo y formemos un mundo más unido”, dice parte de la canción que también es como una reflexión sobre lo experimentado en la pandemia.

Amor en los bolsillos

Poveda explicó que la idea de esta campaña es que las ganancias que se obtengan con las reproducciones de la canción o el video, en las diferentes plataformas digitales, serán donadas a Miguel para que se pueda ayudar a pagar sus gastos mientras se recupera.

Además, sus compañeros habilitaron un SINPE Móvil, al número 8397-4902, para todos aquellos que les queda “un poco de tu amor en los bolsillos”, como dicen la canción, y quieran ayudarlo.

Los integrantes de la banda se sienten como hermanos y por eso decidieron ayudar a Miguel. Foto: Luis Alvarado/Cortesía Los integrantes de la banda se sienten como hermanos y por eso decidieron ayudar a Miguel. Foto: Luis Alvarado/Cortesía

“Un músico no debería andar en Uber Eats, son las circunstancia a lo que nos ha llevado esto de la pandemia. Miguel es uno de los mejores congueros y percusionistas del país y hoy necesita de todos nosotros, es un año y medio que él estará en recuperación y los cobros no se congelan”, dijo Poveda.

Todos los músicos donaron su talento y tiempo para grabar la canción y el video que fue dirigido por Wálter Flores.

Miguel compró a pagos esta moto para ponerse a repartir comida. Foto: Cortesía Miguel compró a pagos esta moto para ponerse a repartir comida. Foto: Cortesía

— "Al inicio de la pandemia viví con unos ahorros que tenía, pero como dice José José: 'El amor acaba', y me tocó buscar en qué otra cosa trabajar", Miguel Rojas

Casi le amputan la pierna

Miguel tiene más de 30 años de carrera musical, pues sus primeros toques fueron con el grupo La Empresa. Desde entonces, los bailes, conciertos y la grabación de temas le han dado de comer.

Sin embargo, el año pasado al ver que los ahorros escaseaban y nada que se reanudaban los eventos masivos, tuvo que buscar otra forma de generar ingresos para hacerle frente a las facturas, sin imaginar que esto casi lo deja sin su pierna, tras el accidente que sufrió en la esquina suroeste del parque Palmares, en el centro de Alajuela.

Estando internado en el hospital del Trauma, le ingresó una bacteria en la herida, por lo que estuvo aislado durante seis semanas y los doctores le advirtieron que si los antibióticos no funcionaban debían amputarle la pierna. Para su fortuna, lograron salvársela y ahora depende de unas muletas para caminar.

“El hueso, tanto arriba como abajo, me quedó cinco centímetros más corto que el de la otra (pierna) y ahora viene el proceso de alargamiento de hueso, que son unas cuatro operaciones más”, explicó.



— El 14 de agosto salió del hospital luego del accidente

El músico contó que estar internado en el hospital fue muy duro, pero nunca perdió la esperanza de salir caminando. Foto: Cortesía El músico contó que estar internado en el hospital fue muy duro, pero nunca perdió la esperanza de salir caminando. Foto: Cortesía

Positivo y agradecido

El músico dice que a pesar de todo lo vivido, no pierde la esperanza de volver a sentarse frente a sus congas y tocar junto a todos sus compañeros como lo hacían antes de la pandemia, aunque en el fondo sabe que falta mucho para eso.

Además, dice sentirse muy agradecido por todo el apoyo que le han dado sus colegas desde el primer día del accidente, pues en las malas es cuando se conoce a los verdaderos amigos.

“Estoy muy positivo, yo sé que saldré de esta, pero no le voy a negar que muchas veces, cuando estaba ahí solo en el cuarto del hospital, me puse a llorar pensando en que me iba a quedar sin la pierna, pero igual siempre me mantuve positivo de que todo va salir bien”, mencionó.

El accidente ocurrió en mayo anterior, en la esquina suroeste del parque Palmares, en el centro de Alajuela. Cortesía El accidente ocurrió en mayo anterior, en la esquina suroeste del parque Palmares, en el centro de Alajuela. Cortesía

La próxima semana, al músico le toca volverá al hospital para una nueva operación y de momento está viviendo en la casa de sus padres, en el centro de Alajuela, pues requiere de la ayuda de otras personas hasta para levantarse.

“Estoy muy agradecido desde el fondo de mi corazón y lo estaré hasta el último de mis días, porque cuesta mucho que en un trabajo se solidaricen así con alguien, cuesta mucho, pero es que en Son de Tikizia he encontrado unos hermanos de verdad, en Son de Tikizia sí somos como una familia”, concluyó Miguel.