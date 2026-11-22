Liga Deportiva Alajuelense y Club Sport Cartaginés abrirán este lunes 23 de noviembre una serie de tres enfrentamientos consecutivos, con un duelo por el Torneo de Apertura 2026 que puede influir en la lucha por los puestos de clasificación.

Los rojinegros llegan en la cuarta posición con 29 puntos en 16 partidos, mientras que los brumosos ocupan el segundo lugar con 31 unidades y la misma cantidad de encuentros disputados.

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El compromiso también servirá como antesala de los dos partidos que disputarán ambos clubes por la final de la Copa Centroamericana.

Alajuelense vs. Cartaginés: hora y canal

Alajuelense recibirá a Cartaginés en el Estadio Alejandro Morera Soto. (Chatgpt/Chatgpt)

El encuentro se jugará el lunes 23 de noviembre, a las 8:00 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto, en Alajuela.

La transmisión en Costa Rica estará a cargo de FUTV.

Así llegan en la tabla de posiciones

1 Saprissa 17 34 2 Cartaginés 16 31 3 Sporting FC 16 30 4 Alajuelense 16 29

El cuadro blanquiazul buscará acercarse al liderato, mientras que la Liga intentará mantenerse entre los cuatro primeros y recortar la distancia con su próximo rival.