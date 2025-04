Albin Fernández tira por su eliminación de Nace una estrella: “Supongo que era parte de lo establecido”

Ardilla espera aprovechar la exposición que le dio Nace una estrella. (Lilly Arce/LILLY ARCE)

Albin Fernández, conocido como “Ardilla”, fue el segundo eliminado de la sétima temporada de Nace una estrella, al obtener la menor cantidad de votos, tanto de los jueces como del público.

Sin embargo, el vecino de Pavas asegura que mucha gente votó por él, por lo cual no se explica el porqué tuvo que abandonar la competencia de canto en esta tercera gala.

Además, no considera que el hecho de ser roquero le haya afectado porque sintió que mucha gente lo apoyó desde el principio.

“Supongo que eso era parte de lo que ya se tenía establecido (que saliera eliminado), posiblemente, di todo de mí en esta gala, traté de hacer lo mejor, consideré que la gente estaba muy feliz y contenta, mucha gente votó por mí desde que me levantaba hasta que me acostaba. Siempre veía screenshots (pantallazos) de puras votaciones, entonces sentí que la gente puso su parte, puso su apoyo también, así que estoy agradecido con toda la gente que apoyó, pero me voy feliz, me voy contento la verdad”, dijo a La Teja al finalizar el programa de este domingo.

Albin interpretó el tema romántico “De la noche a la mañana”, de Alux Nahual, que aunque no es su género más fuerte, igual dijo sentirse muy feliz de como lo cantó y asegura que le hubiera encantando interpretar un tema de José José antes de salir del programa de Teletica.

La música es para compartir y no para competir, así que estoy muy feliz con todo lo vivido, lo jugado, por lo bailado". — Albin Fernández, Nace una estrella

El trabajador del Mercado de Artesanías aseguró que igual se siente un ganador por haber clasificado a esta temporada y por los más de 250 mil colones que se ganó adicional.

“Me voy contento, me voy feliz, me dejó bastantes amistades, clases de canto, 500 dólares, entonces salí ganando, me siento muy feliz la verdad, honestamente”, agregó.

Albin Fernánndez y Jéssica López fueron los que obtuvieron los puntajes más bajos. (Lilly Arce/LILLY ARCE)

Ardilla también nos contó que lo que más le duele es que no pudo llevar a sus compas del grupo de rock y metal “Laberinto de reyes” ni a su jefa del chinamo donde trabaja, porque lo apoyaron e impulsaron un montón con este sueño.

“Ahora toca disfrutar la exposición y aprovecharlo principalmente, para promocionar mi música, para promocionar mi banda de rock, mis homenajes a José José, entonces, hay que aprovecharlo todo eso, la verdad”, agregó.

