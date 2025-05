Alcalde Domingo Argüello está internado en hospital privado

Domingo Argüello, alcalde de Montes de Oca y exlocutor y animador, está en el hospital por cirugía en su nariz. (redes/Instagram)

El alcalde Domingo Argüello está internado en un hospital privado de San José, pues este lunes será operado de un tumor que tiene en la cara.

El exlocutor de Planet (107.5 F.M) nos había contado a mediados de abril que fue diagnosticado con cáncer de piel y que le detectaron un nuevo tumor, esta vez en la nariz y que era un poco más peligroso.

El alcalde de Montes de Oca reconoció en la entrevista que nos ofreció que en su juventud abusó del uso de cámaras de bronceado y eso generó su enfermedad.

“La primera vez que se me detectó (el tumor) fue por allá del 2000 y me lo detectaron en la frente. Se me hizo como una espinilla muy rara y resultó que era un melanoma. Me lo quitó una doctora y tenía que estarme revisando. El tiempo pasó y seguía examinándome, pero después me volvieron a salir unos puntitos muy raros. Entonces me recomendaron al doctor Mauricio Mora Miranda (dermatólogo). Y me detectó uno en la cabeza, despuesito de la frente.

“Igual tuvo que hacerme una extracción, se hizo la biopsia, y también salió positivo, entonces tuvieron que hacerme la extracción del pedacillo y por dicha y gracias a Dios, todo salió bien, porque han sido tumorcitos benignos”, nos contó.

Esta es la tercera vez que le sale un tumor, del cual ya le habían hecho la biopsia, solo que en este caso el melanoma es invasivo y con características más agresivas.

“Tengo que operarlo, o sea, hacerme una cirugía diferida porque es para maltratar lo menos posible. Se corta el pedazo principal y se manda a revisar para ver si quedan algunos indicios de cáncer alrededor y sino se vuelven a cortar como en capas, hasta poder quitar todo, pero tratando de quitar el menor pedazo posible de nariz. Después de eso tendría que venir la parte reconstructiva”, había explicado.

Por esta operación Argüello estará alejado unos días de la alcaldía mientras se recupera.