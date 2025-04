Domingo Argüello recibió una noticia sobre su salud que lo tiene algo angustiado

Domingo Argüello es ahora el alcalde del cantón de Montes de Oca. (Rafael Pacheco Granados)

Domingo Argüello, alcalde de Montes de Oca, recibió hace unos días una noticia sobre su salud que lo tiene algo angustiado, pero a la vez confiando en Dios que todo saldrá bien.

El exlocutor de emisoras como 103, la radio joven, o Planet (107.5 F.M.) fue diagnosticado tiempo atrás con cáncer de piel y le acaban de detectar un nuevo tumor, solo que esta vez es un poco más peligroso.

El alcalde será operado por tercera vez desde que le detectaron esta enfermedad y habló con nosotros sobre el tema.

- ¿Cómo ha sido su lucha contra el cáncer?

He tenido que luchar contra el cáncer de piel desde hace muchos años. La primera vez que se me detectó fue por allá del 2000 y me lo detectaron en la frente. Se me hizo como una espinilla muy rara y resultó que era un melanoma. Me lo quitó una doctora y tenía que estarme revisando. El tiempo pasó y seguía examinándome, pero después me volvieron a salir unos puntitos muy raros. Entonces me recomendaron al doctor Mauricio Mora Miranda (dermatólogo). Y me detectó uno en la cabeza, despuesito de la frente.

Igual tuvo que hacerme una extracción, se hizo la biopsia, y también salió positivo, entonces tuvieron que hacerme la extracción del pedacillo y por dicha y gracias a Dios, todo salió bien, porque han sido tumorcitos benignos.

Domingo Argüello dejará la alcaldía por unos días mientras se recupera de su cirugía. (Rafael Pacheco Granados)

- ¿No ha tenido que recurrir a quimio o tomar algún medicamento especial?

Han sido fáciles de extraer, porque se quitan, se cortan y listo. Sin necesidad de quimio, pero bueno, ahí seguíamos revisándonos.

- ¿Qué pasó esta vez?

La nariz empezó a llenarse como de un granito, se veía como reseco, manchado, como otro granito. Me acaban de hacer la biopsia y salió positiva. Solo que en este caso, al parecer, es un melanoma invasivo, con características más agresivas. Entonces, tengo que operarlo, o sea, hacerme una cirugía diferida porque es para maltratar lo menos posible. Se corta el pedazo principal y se manda a revisar para ver si quedan algunos indicios de cáncer alrededor y si no se vuelven a cortar como en capas, hasta poder quitar todo, pero tratando de quitar el menor pedazo posible de nariz. Después de eso tendría que venir la parte reconstructiva. Entonces, ahí estamos, esperando y viendo a ver cuándo me opero.

LEA MÁS: Alcalde Domingo Argüello pasó un amargo cumpleaños por estar metido en un broncón

- Fue un resultado inesperado e imagino que le cayó como un balde de agua fría...

Sí, porque uno espera que ya no pase más, esa es la esperanza. Lo bueno, de alguna u otra forma, es que gracias a Dios se pudo detectar y se puede quitar a tiempo. Es un tema, obviamente, que cuesta su platica, pero gracias a Dios tengo un puesto que me ayuda a pagar este tipo de cosas.

Domingo Argüello fue locutor y presentador desde finales de los 90's y acostumbraba meterse a las cámaras de bronceado. (Cortesía Domingo Argüello )

- ¿Qué cree que fue el detonante de la enfermedad?

Estaba pensando en eso, en lo tontos que somos cuando somos jóvenes, porque esto del cáncer de piel en realidad viene de cuando era joven, ya que me patrocinaban una cámara de bronceado. Recuerdo que iba todas las semanas a meterme en esa cámara, con tal de verme más bronceado y parecerme a Luis Miguel, a Ricky Martin o a Chayanne, y jugar de, como decimos nosotros, de sabroso. Yo me metía tres veces a la semana en esa máquina, o sea, lo que hice fue meterle un booster al cáncer, para que eventualmente se me metiera en la piel. Más bien aprovecho para darle ese consejo a la gente, que se cuide, que se proteja, que use bloqueador; que aunque es muy bonito verse bien, más vale estar sano que verse un poquito mejor de lo que uno está.

- El tumor lo tiene en la punta de la nariz, ¿le tocó el hueso?

Ahorita lo que tengo es el hueco de lo que me cortaron para hacerme la biopsia. Me toco la nariz y se siente como descarapelándose la piel, como cuando uno tiene una costrilla. Está al lado derecho de la nariz.

LEA MÁS: Domingo Argüello: “Qué interesante que aquel muchacho de pelo largo hoy es alcalde”

- ¿Qué sigue ahora, definir la fecha para la operación o ya está programada?

Sí, de hecho esa es la idea, ver en qué fecha me sirve más porque obviamente voy a tener que incapacitarme y tengo que ver cuál es la fecha que menos me afecta en las labores de la alcaldía.

Estoy valorando eventualmente el 30 de abril, para tener el 1 de mayo y el 2 de mayo y agarrar el fin de semana y un par de días más. En teoría son como cinco días que tendría que incapacitarme.

Así anda ahora la nariz Domingo Argüello, locutor, animador y ahora alcalde de Montes de Oca. (redes/Instagram)

- ¿Esta operación será similar o un poco más compleja a las que ya había tenido antes?

No, esta es mucho más compleja. En las otras se cortaba el pedacito y se cerraba. La de la cabeza sí fue un poquito compleja porque ahí tienes menos piel para jalar. Esa fue una excelente operación que hizo el doctor, porque todavía la otra, en la frente, hay más piel de donde agarrar. En esta es más complicado, obviamente, porque es invasivo y porque hay que buscar quitar todo. Y como te digo, es como ir quitando de pedacito a pedacito hasta asegurarse que ya no quede nada.

Ahí dice el doctor que puede durar de una hora y media hasta seis horas para asegurarse que ya no quede nada.