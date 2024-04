Domingo Argüello: “Qué interesante que aquel muchacho de pelo largo hoy es alcalde”

11/04/2014, San José,Auditorio del Tribunal Supremo de Elecciones, TSE Entrega de credenciales a Alcaldes electos en comicios municipales recién celebrados. En la imagen Domingo Arguello García MONTES DE OCA Unidad Social Cristiana. Fotografía: Marvin Caravaca (Marvin Caravaca)

Domingo Argüello tuvo que esperar cuatro años para conseguir una de sus principales metas a nivel profesional: la de convertirse en alcalde de Montes de Oca, puesto que asumirá el 1 de mayo.

Argüello cuenta las horas para sentarse en la silla de la alcaldía de este cantón y quiso salir al paso de quienes le tiran por su pasado como locutor e imagen de algunas campañas publicitarias, en los años 90.

Precisamente, días después de ser electo, su hermano Luis Diego lo defendió en redes sociales, porque había gente compartiendo videos en donde Argüello aparecía con pelo largo y promocionando viajes a Cancún, México.

LEA MÁS: Agricultor y chofer de bus con sexto grado de escuela es el alcalde electo de Coto Brus

“Estamos hablando de que eso pasó hace más de 30 años, de que todos fuimos jóvenes. Cuando hice esos anuncios tenía 21, 22 años y ya trabajaba y en esto todos tenemos derecho a seguir aprendiendo, a seguir formándonos, poníendonos metas, sueños, objetivos.

“Qué interesante que aquel muchacho, de pelo largo, invitando a la gente a ir Cancún, hoy es alcalde de Montes de Oca, he demostrado, me falta demostrar que cuando uno quiere hacer las cosas, las puede hacer, pero las puede hacer bien, independientemente de cuál haya sido su pasado”, dijo.

Domingo aspiró por primera vez a la alcaldía por el cantón josefino en las elecciones del 2020. En esa oportunidad se presentó como candidato por la Coalición 100% Montes de Oca, cuando se unieron los partidos Integración Nacional y Nueva Generación; sin embargo, perdió la contienda ante Marcel Soler.

Argüello la volvió a pulsear para las elecciones del 4 de febrero anterior, esta vez como aspirante del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y logró ganar las votaciones.

“Desde que logramos ganar las eleciones hemos tenido mucho trabajo, no he tenido vacaciones, para nada. Hemos participado en reuniones con instituciones públicas, el gobierno central, con la Universidad de Costa Rica, para hacer un convenio”, aseguró el 11 de abril anterior, cuando le fue entregada la credencial que lo acredita como alcalde para el período 2024-2028.

Argüello llegó con su papá, don Domingo a recoger la credencial que lo acredita como alcalde para el período 2024-2028. Facebook.

Deportista. Argüello es nadador y practica tenis de mesa paralímpico. El año pasado fue subcampeón de la Copa Costa Rica en la modalidad individual.

Política es buena

- ¿Cómo va a hacer para que no se convierta en el político tradicional, el que muchas veces promete, pero no cumple?

La política realmente es buena, ha habido personas en todos los sectores, en todos los países, en todos los partidos que usan la política de una forma incorrecta. Soy comunicador, pero ante todo amo a mi cantón, soy una persona que quiere dejar una huella positiva en Montes de Oca, así que de nada me va a servir hablar bonito, si no hago bien mi trabajo.

- En el país vemos comunicadores como diputados, como alcaldes y antes de, eran muy críticos, pero luego cambian de bando. ¿Cómo piensa romper con eso?

Soy comunicador de profesión, pero me formé como administrador de negocios, en mercadeo y ventas y aún me falta hacer una tesis para la licenciatura en Gerencia. Así que no solo he trabajado en comunicación, sino que he estado en la parte de administración.

Tengo esa ventaja, sé de comunicación, es un tema al que hay que meterle fuerza, pero también gerenciar correctamente.

Uno de los proyectos estrella de Argüello será la transformación de la Calle de la Amargura, que pasará a ser un punto gastronómico y cultural. José Cordero. (Jose Cordero)

- En Montes de Oca cuesta que los partidos tradicionales lleguen a la alcaldía. ¿Qué mensaje da su elección?

Nosotros vendimos más que un partido, orgullosamente soy de la Unidad Social Cristiana, creo en la carta del PUSC a nivel de sus principios y valores, que cae perfectamente con lo que necesita el cantón, pero más que eso nos convertimos en un movimiento que tiene claro lo que se necesita en Montes de Oca.

Y por eso, éramos una alianza, nos trajimos personas que estuvieron en el PLN, en el PAC, integrantes de Avance Montes de Oca, con el Republicano Social Cristiano; entonces lo que hicimos fue demostrar que cuando hay un interés común, más allá de un interés personal, las cosas se pueden lograr.

- ¿En qué será lo primero que trabajará a partir del primero de mayo?

Cómo mejorar los procesos, se quitó el teletrabajo, entonces daremos un mejor servicio a los vecinos, que sepan que los funcionarios estén ahí siempre.

LEA MÁS: ¡Mujer ejemplar! De niña ayudaba a sus papás a vender café y empanadas y ahora será alcaldesa

Vamos a meterle mano a la Calle de la Amargura, queremos crear una zona gastronómica cultural, vamos a actualizar el plan regulador.

- ¿Qué lo motiva en esta nueva etapa de su vida?

Devolver con creces la confianza y el apoyo de los vecinos y espero cumplirles.

- ¿Cómo lo apoya su familia en este proceso?

Mi padre me acompañó a recibir las credenciales, pero todos están contentos, ilusionados y muy agradecidos con el cantón por la oportunidad.

- ¿Que no puede faltar en el escritorio del nuevo alcalde?

La foto de mi hijo (también llamado Domingo) y una Biblia, es bueno siempre estar acompañado de Dios.