Agricultor y chofer de bus con sexto grado de escuela es el alcalde electo de Coto Brus

Rafael Navarro no se arrugó ante la adversidad y pese a no ser profesional, el primero de mayo será el alcalde de Coto Brus. Facebook.

Un agricultor y chofer de autobús, con título de sexto grado de escuela, no se arrugó para salir adelante, quiso ir más allá y el próximo primero de mayo asumirá nuevamente las riendas del cantón de Coto Brus.

Rafael Ángel “Tuca” Navarro se convertirá por cuarta vez en el alcalde de este cantón de la provincia de Puntarenas y recordó que en su caso, no necesita un título profesional para llegar a ocupar un alto cargo en el gobierno de su localidad.

Navarro, de 62 años, es el alcalde electo de esta comunidad de la zona sur del país. La semana anterior recibió la credencial que lo acredita para ejercer su cargo en una actividad que se llevó a cabo en el Tribunal Supremo de Elecciones y conversó con La Teja para contar de dónde viene y cuál ha sido la clave para superarse.

“En muchas municipalidades han pasado personas que ponen títulos en cada escalera y no han podido reelegirse o les cuesta terminar”. — Rafael Ángel Navarro, alcalde electo Coto Brus.

Amor por la tierra

Navarro es conocido en la comunidad como Tuca. Vive con su esposa Jeanette y sus padres Álvaro y Ruth en Santa Clara de San Vito, a unos 4 kilómetros del centro del cantón. Es padre de cuatro hijos y dos de ellos viven en Estados Unidos, desde hace un año.

El Tuca es el mayor de 9 hermanos y las dificultades económicas hicieron que dejara la escuela y se dedicara de lleno a la tierra.

Desde que era un niño siembra café, maíz y cuando se hizo más grande aprendió a manejar y por eso se dedicó a manejar buses regulares y también trabajando en transporte de turistas. Actualmente tiene su propia empresa de transporte.

“Yo no tengo problema para agarrar una pala, un chapulín, sé sembrar de todo y nunca he dejado la agricultura. Hace cuatro años dejé de ser el alcalde y seguí dedicándome a lo mío, a sembrar y a conducir, porque gracias a eso he salido adelante.

“En 1992 me gradué de sexto grado de escuela, estudiando en el sistema de educación para adultos, porque en mi infancia fue difícil, tenía que trabajar, en mi casa éramos muy pobres, seguimos siendo pobres y era difícil para todos”, aseguró.

Tuca en su juventud, al lado de sus papás Ruth y Álvaro. Facebook.

La primera vez que Navarro fue alcalde fue en el 2007. De ahí fue reelecto en el 2010, 2016 y continuó en el puesto hasta el 2020.

En esta oportunidad, será el cuarto período que ocupe como alcalde y ganó las elecciones de febrero con 7 mil votos, siendo candidato del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

“De mi parte muy agradecido con Dios, con el pueblo, porque será la cuarta vez en que ocupe el cargo de alcalde. Nos hemos ganado la confianza del pueblo, aunque no tengamos la preparación académica, pero conocemos las necesidades de la comunidad.

“Tengo mi color político, pero me relaciono mucho con la gente, nunca les voy a demostrar que soy politiquero, coordino con todas las fuerzas del cantón y eso me ayudó para ganar nuevamente las elecciones. Estoy muy ilusionado, sé que hay muchas cosas por las cuales trabajar y espero iniciar con mucha fuerza el primero de mayo”, destacó.

Tuca (centro) llegará a la alcaldía por cuarta ocasión. Facebook.

Frente en alto

Navarro afirmó que sus propias necesidades y gracias a sus trabajos conoció de cerca las necesidades de sus vecinos y eso lo ha hecho mantener los pies en la tierra a la hora de trabajar en el ayuntamiento porteño.

“Coto Brus es un cantón agropecuario, tal vez no hay mucha cantidad de ganado, pero sí de buena calidad, lo que sembramos es de buena calidad, el año pasado se realizó por primera vez una feria de café y somos gente humilde.

“Creo que parte de la clave de mi éxito es andar siempre con la frente en alto, ser humilde, escuchar a los demás y me he dedicado a servir, ya sea desde la tierra o transportando a la gente y eso, creo que lo reconoció la gente en las eleciones. A partir del primero de mayo haré una pausa en mis trabajitos para velar por las necesidades del cantón”, agregó.

¿En cuáles proyectos trabajará Tuca una vez que se siente en la silla de alcalde?

“Tenemos que mejorar la red vial, también darle prioridad al adulto mayor y buscar cómo generar más empleos.

“Cada vez hay más adultos mayores y hay que buscar apoyos para ellos, somos un cantón agro y debemos coordinar con las cooperativas, ganaderos y con todos los sectores para salir adelante. Sé que el alcalde actual ha hecho cosas, pero queremos seguir mejorando”, comentó.