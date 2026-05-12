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Alejandra Guzmán está feliz con la posibilidad de que su hija Frida Sofía esté embarazada

Alejandra Guzmán dio a conocer que su hija Frida Sofía la hará abuela, pero ella aún no lo confirma

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Por El Universal / México / GDA
Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía.
Alejandra Guzmán está feliz con la idea de que su hija Frida Sofía esté embarazada. (redes/Instagram)

Alejandra Guzmán aprovechó la presentación de su nueva canción “Los que nos quedamos” para hablar de la reconciliación con su hija Frida Sofía y de su supuesto embarazo que tiene muy contenta a la cantante, quien podría debutar como abuela a los 58 años.

La rockera aseguró que la relación con la nieta de Silvia Pinal está en buenos términos; dijo que hay comunicación al grado de que recibió felicitaciones en el Día de la Madre.

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“Con mi maternidad tuve mucha paz, ya hablo con ella, me felicitó este Día de las Madres, bueno, el pasado, cosa que me llenó de alegría y que, pues, en algún momento también yo fui una rebelde y yo también le dije a mi mamá: ‘Es que no estabas’. Una vez me acuerdo que dijo: ‘Yo hice muchos sacrificios, incluyendo a mis hijos’, y me quedé helada porque es verdad, pero no me siento abandonada”, aseguró.

Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía.
Frida Sofía aún no ha confirmado su embarazo ni que se haya reconciliado con su mamá. (redes/Instagram)

Sobre los rumores de embarazo de Frida, Alejandra hizo el comentario de que, según los rumores, el bebé está cerca; incluso compartió haberle preguntado a su hija por los meses de gestación que tiene, pero sin mencionar si hubo respuesta.

“La dejo que ella haga su vida, como a mí me dejó mi madre que yo hiciera la mía, pero creo que soy abuela; hay rumores, creo que deberíamos preguntarle a Frida, porque ayer le puse: ‘¿Cuánto tienes?’… No sé, nada más salió un videíto y vino una amiga muy chismosa a mi casa y me dijo y, pues, no quiero desviar nada, pero la vida sigue y si voy a ser abuela, voy a ser muy yo, consentidora”, confesó.

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Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía.
Alejandra Guzmán estrenó una canción dedicada a su madre Silvia Pinal. (redes/Instagram)

Sobre la canción que está estrenando y que tiene el retrato de Silvia Pinal, creado por Diego Rivera como portada, dice que fue escrito por ella hace más de un año, cuando finalmente se atrevió a vivir el duelo por la muerte de la primera actriz sin la ayuda de otras sustancias como el alcohol.

“Lo hice después de dejar de tomar y de realmente vivir mi luto; lo quise hacer así, en mis cinco sentidos; así es como se debe vivir y sentir, me siento muy en paz con todo lo que viví y con ella los últimos años”, explicó.

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