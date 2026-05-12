Alejandra Guzmán está feliz con la posibilidad de que su hija Frida Sofía esté embarazada

Alejandra Guzmán aprovechó la presentación de su nueva canción “Los que nos quedamos” para hablar de la reconciliación con su hija Frida Sofía y de su supuesto embarazo que tiene muy contenta a la cantante, quien podría debutar como abuela a los 58 años.
La rockera aseguró que la relación con la nieta de Silvia Pinal está en buenos términos; dijo que hay comunicación al grado de que recibió felicitaciones en el Día de la Madre.
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“Con mi maternidad tuve mucha paz, ya hablo con ella, me felicitó este Día de las Madres, bueno, el pasado, cosa que me llenó de alegría y que, pues, en algún momento también yo fui una rebelde y yo también le dije a mi mamá: ‘Es que no estabas’. Una vez me acuerdo que dijo: ‘Yo hice muchos sacrificios, incluyendo a mis hijos’, y me quedé helada porque es verdad, pero no me siento abandonada”, aseguró.
Sobre los rumores de embarazo de Frida, Alejandra hizo el comentario de que, según los rumores, el bebé está cerca; incluso compartió haberle preguntado a su hija por los meses de gestación que tiene, pero sin mencionar si hubo respuesta.
“La dejo que ella haga su vida, como a mí me dejó mi madre que yo hiciera la mía, pero creo que soy abuela; hay rumores, creo que deberíamos preguntarle a Frida, porque ayer le puse: ‘¿Cuánto tienes?’… No sé, nada más salió un videíto y vino una amiga muy chismosa a mi casa y me dijo y, pues, no quiero desviar nada, pero la vida sigue y si voy a ser abuela, voy a ser muy yo, consentidora”, confesó.
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Sobre la canción que está estrenando y que tiene el retrato de Silvia Pinal, creado por Diego Rivera como portada, dice que fue escrito por ella hace más de un año, cuando finalmente se atrevió a vivir el duelo por la muerte de la primera actriz sin la ayuda de otras sustancias como el alcohol.
“Lo hice después de dejar de tomar y de realmente vivir mi luto; lo quise hacer así, en mis cinco sentidos; así es como se debe vivir y sentir, me siento muy en paz con todo lo que viví y con ella los últimos años”, explicó.