Alejandro Galarza confesó que perdió mucha plata por estar en Nace una estrella

Alejandro Galarza rompió el silencio y contó que participar en Nace una estrella le salió más caro de lo que imaginaba, pues perdió mucha plata, ya que le ha tocado pedir permisos en el trabajo.

El talentoso nos confesó que él trabaja para una compañía médica en Estados Unidos, donde es intérprete médico y lo que hace son traducciones entre pacientes y doctores que no hablan el mismo idioma por medio de video.

“He perdido demasiado dinero por estar acá (Nace una estrella), pidiendo permisos de trabajo”, comentó.

Tras quedar fuera del programa, ahora le toca volver a su rutina diaria.

“Sí, ahora vuelvo a mi rutina, que es mi trabajo, mi hijo. Ahora me toca recibirlo todos los días del kinder y de alistarlo al día siguiente para que vaya a estudiar y, bueno, de cumplir con mi trabajo de una manera más enfocada de lo que lo he estado haciendo en los últimos dos meses, recompensar tanto permiso y la flexibilidad que me han dado”, expresó.

El vecino de Hatillo agregó que por ahora se va a enfocar en ser un papá responsable sin dejar de lado la música con sus eventos y cantadas.

Además, el intérprete de temas en inglés y español comentó que su sueño no se acaba en Nace; de hecho, agregó que tiene muchas ideas en mente.

“Ya no son sueños, sino planes. Tengo muchas ganas de documentar un millón de canciones que he escrito y nunca he grabado, quiero hacer más música y eventos del tipo de música que más me gusta hacer, sobre todo en inglés y otros géneros que no pude explorar acá, y también formalizar mis habilidades instrumentales. Quiero llevar clases de piano, guitarra y de canto que me han servido y lo he valorado tanto”, confesó.

Con respecto a los 500 dólares (poco más de 250 mil) que se llevó por parte del programa, contó lo que tiene planeado hacer con ese dinero.

“Voy a comprarle muchas cosas a mi hijo, comprar comida, quiero ir a la playa; yo nunca estuve pensando en el dinero; de hecho, todavía no lo pienso”, agregó.

El muchacho dijo que no quiere darse un respiro con su salida, más bien va a aprovechar el momento de su expulsión, con todo lo que está sucediendo, para trabajar más.

“No quiero descansar de nada de esto”, manifestó.

Críticas

Galarza, quien en la gala 10 interpretó una pieza de la artista costarricense Debi Nova, dijo que agradece a la gente que lo apoyó, pero también a aquellos que le tiraron en algún momento.

“Cada vez que subí al escenario, no fue solo, sino que se sentía a la gente que cree en lo que yo hago, sobre todo a los que me apoyaban antes de Nace una estrella y multiplicaron cuando estaba acá. A la gente que me criticó, muchas gracias porque no hay evolución sin conflicto y nos vemos”, mantuvo.

La relación con Verónica Quirós

Al joven de 33 años, le consultamos si de alguna manera le afectaba quedar eliminado tras mantener una relación con Verónica Quirós.

“Cero, cero, cero, me afecta. No soy ni la primera ni la última persona que tiene una relación con un colega; no la veo los domingos, ¡qué madre!, pero el resto del día sí y la semana también. Aquí voy a estar apoyándola en sus galas; de hecho, podría venir a verla a ella y al resto de compañeros”, manifestó.

Por otro lado, tratamos de entrevistar a Quirós, ya que tras quedar fuera su amor, se mostró visiblemente afectada, pues no se lo esperaba. Sin embargo, no nos quiso dar una entrevista, ya que estaba molesta con una nota que sacó este medio por un video que publicó el mismo programa en sus redes sociales, en el cual salía que entre ella y Rosmery Navarro se habían criticado los vestuarios que andaban; no obstante, nunca se supo si era en son de vacilón, pues todos los que salían se estaban riendo.