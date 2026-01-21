Alejandro Rueda sobre elecciones 2026: “¡Tengamos cuidado, defendamos nuestra democracia!"

Alejandro Rueda tiene una cuenta de TikTok donde pasa publicando todo lo que piensa. (Archivo/Archivo)

El actor y expresentador de televisión Alejandro Rueda se sumó al movimiento que distintas figuras del medio nacional han impulsado en los últimos días para motivar a los costarricenses a salir a votar en estas elecciones del próximo 1.º de febrero.

A través de un video publicado en su cuenta de TikTok, la figura de TV Mejenga lanzó un mensaje claro, directo y cargado de contenido cívico que no pasó desapercibido.

“Vengo a cumplir un deber patrio y porque me lo han pedido. Voy a hablar de las elecciones del próximo 1.° de febrero”, inició Rueda, dejando claro que su intención no era favorecer a ningún partido político, sino llamar a la conciencia ciudadana.

Todos debemos ir a votar

Desde el arranque, el actor enfatizó que todas las personas mayores de 18 años deben acudir a las urnas.

“Los jóvenes, los no tan jóvenes, los viejos tenemos que ir a votar, es nuestro deber y nuestro derecho”, recalcó.

Durante varios minutos, Alejandro defendió con fuerza la democracia costarricense y recordó que el sistema político del país ha costado años de trabajo y sacrificio.

“Esta democracia que tenemos les ha costado mucho a muchos costarricenses, a grandes pensadores que han hecho de este país un ejemplo en Latinoamérica y el mundo”, expresó.

Rueda también salió al paso de los cuestionamientos que, según él, buscan sembrar dudas sobre el proceso electoral.

“Debemos defender nuestra institucionalidad, debemos defender la división de poderes, debemos defender al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE)”, dijo, al tiempo que recordó que observadores internacionales llegan a Costa Rica no para criticar, sino para aprender del modelo electoral tico.

Además, aseguró que es “cuento” que se viene a cuestionar las elecciones y que no se dejen influenciar por presidentes de otro país que no viven en democracia.

“Lo estamos perdiendo (el país), está en peligro. No dejemos que nadie, ni ningún mandatario de otro país, que nunca ha sido ejemplo en nada para nosotros, venga a entrometerse en nuestra política”, recalcó.

Alejandro Rueda recomendó a la gente a seguir los debates y fijarse bien en las ideas y propuestas de cada candidato. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Defender a las instituciones

En su mensaje, Rueda también mencionó la importancia de proteger instituciones clave como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Instituto Nacional de Seguros (INS) y Acuedos y Alcantarillados (AyA), señalando que el voto es una de las principales herramientas para resguardar el Estado de derecho.

“Eso se hace con conciencia y poniendo el voto este 1.° de febrero”, afirmó.

También fue enfático en que no estaba pidiendo votar por ningún candidato en específico, pero sí llamó a analizar discursos, ideas y liderazgos.

“Observe, vea los discursos, vea los mensajes, vea las ideas, vea cuáles son los candidatos que no han dado ni media idea”, lanzó, incluso advirtiendo sobre candidaturas que, a su criterio, carecen de liderazgo.

“Voy a decir algo curioso de estas elecciones: es la primera vez que yo veo en mi país que regañen a una candidata y le digan: ‘No vaya a...“, “No haga a...”, “No vaya por...”. ¡Tenga cuidado porque ahí no hay un líder, en esa candidatura no hay un líder! ¡Tengamos cuidado, defendamos nuestra democracia!”, agregó.

Las elecciones presidenciales son el domingo 1 de febrero y todos los mayores de 18 años tienen el derecho de votar por su candidato favorito. (La Nación/Diseño Canva /La Nación)

Para cerrar, pidió no bajar la guardia y recordó que Costa Rica solo ha vivido en democracia, por lo que llamó a cuidarla con orgullo.

“Este voto es muy importante y trascendental por la democracia de nuestro país. Vayamos y defendamos la democracia con orgullo”, concluyó.