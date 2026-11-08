Alejandro Sanz publicó esto después de su gran concierto en Costa Rica y vea quién lo acompaña

Alejandro Sanz se presentó este 7 de noviembre en Parque Viva, en Costa Rica, ante un llenazo. (redes/Instagram)

El cantante español Alejandro Sanz quedó encantado con su paso por Centroamérica y así lo dejó ver este domingo en sus redes sociales, un día después de ofrecer un gran concierto en Costa Rica.

El intérprete de “Corazón partío” compartió una serie de fotografías de sus presentaciones en Honduras y en nuestro país, esta última en Parque Viva, acompañadas por un mensaje de agradecimiento a sus seguidores.

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Pese al día lluvioso que hace en el país Alejandro Sanz no desaproveha para disfrutar del paisaje. (redes/Instagram)

“Lo que hemos vivido en Honduras y Costa Rica ha sido mágico. Subir al escenario cada noche y encontrarse tanta vida. Solo tiene una respuesta: Gracias. Que la música nos siga haciendo libres”, escribió.

Pero entre las imágenes hubo varias que llamaron la atención. Sanz mostró parte de su rutina durante su estadía en el país: apareció disfrutando de una hermosa piscina bajo una sombrilla y también compartió una fotografía mientras hacía ejercicio en el gimnasio, preparándose para sus presentaciones.

Alejandro Sanz está en Costa Rica con su novia Stephanie Cayo. (redes/Instagram)

Sin embargo, la imagen que más curiosidad despertó fue una en la que aparece cocinando junto con su pareja, la actriz peruana Stephanie Cayo.

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La fotografía deja ver que la intérprete estaría acompañando al español durante su visita a Costa Rica y que ambos aún estarían disfrutando de su estadía en estas tierras.

Alejandro parece estar aprovechando estos días para combinar el trabajo con momentos de descanso y buena compañía.