Alejandro Sanz rompió el silencio, en medio de una difícil situación personal

Alejandro Sanz reapareció en un concierto. Instagram. (Tomada de Instagram)

Luego de publicar un mensaje que preocupó a sus seguidores, el cantante Alejandro Sanz reapareció para romper el silencio.

Este sábado dio un concierto en Pamplona, lo que el mismo artista calificó como una “prueba de fuego”, al iniciar la gira en medio de la crisis que atraviesa.

El 26 de mayo anterior, el intérprete de temas como “Mi soledad y yo” publicó un tuit que encendió las luces de alarma.

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”, citó el español en sus redes sociales.

Durante su presentación, Sanz se mostró agradecido por el apoyo recibido en estos días.

“Tengo mucha suerte, tengo que estar muy agradecido. Yo intenté sincerarme y lo escribí porque lo sentía así y fue muy bello. Después salieron otras cosas... ruido. El ruido no es para nosotros, lo nuestro es otra cosa. Muchas gracias a todos”, dijo en el escenario.