Un tuit de Alejandro Sanz preocupa a sus seguidores

El cantante español Alejandro Sanz preocupó a sus miles de seguidores en todo el mundo luego de escribir un mensaje en Twitter, este viernes, en el que reveló no sentirse bien y estar triste y cansado.

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado”, fueron parte de las palabras que escribió y que encendieron las alarmas por la salud emocional del cantante.

El intérprete de “Amiga mía” manifestó que está trabajando para que esos sentimientos abandonen su cuerpo y su mente, y aseguró que este momento no lo detendrá en continuar su tour mundial “Sanz en vivo, Alejandro Sanz” del que toma un descanso tras su paso por América del Sur.

Sanz retomará su gira el 3 de junio en Pamplona, en su natal España. “Estoy trabajando para que se me pase… Llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”, finalizó el cantautor su preocupante mensaje.

No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me… — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) May 26, 2023

No es la primera ocasión que Sanz, de 54 años, hace estas preocupantes manifestaciones. En noviembre de 2022, también en Twitter, expresó que arrastraba una situación similar.

“He pasado un tiempo triste, musicalmente vacío, enfadado y falto de creatividad. Entregado a la nada…Pero, de repente, he recuperado mi esencia”, dijo en aquel momento.