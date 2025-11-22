Alex Badilla casi se desmaya al ver que Rosalía compartió uno de sus videos

El cantante, maquillista e influencer Alex Badilla anda caminando en una nube y con razón: la mismísima Rosalía, la estrella española que mueve masas en todo el mundo, compartió en sus redes uno de sus reels. Sí, leyó bien: la Rosalía, la de 27 millones de seguidores solo en Instagram.

Alex contó que casi se infarta cuando vio la notificación, pues jamás imaginó que un video suyo terminaría en el perfil de una de las artistas más influyentes del planeta.

El ramonense, quien además de cantar es un estilista muy buscado, publicó hace unos días un reel en el que le tiñó el cabello a un amigo para recrear el look que la española puso de moda: una especie de aureola rubia; es decir, un círculo dorado alrededor de la cabeza, que se volvió parte del lanzamiento de su álbum Lux y que ahora medio mundo quiere copiar.

“Cuando uno está destinado para el éxito, no hay nada ni nadie que pueda apagar esta luz, porque la que es buena en lo que hace es buena”, dijo todo orgulloso Badilla.

“Resulta, resalta y acontece que me acabo de meter a las redes sociales y la mismísima, la única, la inigualable Rosalía reposteó un trabajo hecho por mí, hecho por estas manos. A Rosalía le fascinó”, agregó.

Alex contó que la idea del tinte fue de su amigo, que solo querían divertirse y nunca pensaron que el video se fuera a viralizar a ese nivel. Mucho menos que llegaría hasta los ojos de la española.

Muchos de sus amigos y seguidores reaccionaron a su historia, pues también quedaron, al igual que él, asombrados de ver en la cuenta oficial de la cantante de “Con altura” el reel del costarricense.

