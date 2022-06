Alex Badilla está en Colombia capacitándose para ser un mejor cantante y artista

Alex Badilla conoció a la actriz Laura Londoño, quien les dio una charla motivacional. Instagram

Alex Badilla no brillará este año en la Marcha de la Diversidad, porque ahora mismo está esparciendo toda su escarcha y talento en Colombia.

El ramonense fue escogido por la academia “Let It Beat Studio Camp”, de Medellín, para que se termine de formar como cantante y artista bajo la guía de grandes figuras cafeteras.

Esta semana, por ejemplo, recibió una charla de la famosa actriz Laura Londoño, la protagonista de “Café con aroma de mujer” y de “La Ley del corazón”, novela que actualmente transmite canal 7 en las mañanas.

El también maquillista contó, desde el municipio de Guatepé, que en un inicio creía que todo era una broma porque las directoras de la academia lo contactaron por Instagram.

“Esto ha sido espectacular. Esta es una plataforma que está creando artistas, moldeándolos y sacándolos adelante. Yo soy el único de Costa Rica, los demás vienen de diferentes partes de Colombia. Las dos directoras, Lina y Diana, nos ha recibido con todo el amor del mundo y ellas han trabajado con muchos artistas y cantantes de acá, tienen contactos con muchas plataformas grandes como disqueras, mánager y productores. Nos están capacitando para llevarnos a un siguiente nivel y, bueno, cuando me contactaron yo decía: ‘¿Será que es real? Es que no puede ser tan perfecto’”, contó muy contento.

El cantante dice estar mejorando montones su voz y su carácter como artista. Instagram

Alex está en el país cafetero desde el pasado 13 de junio y el curso tiene una duración de mes y medio. Todos los estudiantes se están quedando en una misma casa y de lunes a sábado los llevan a una escuela de música donde reciben clases de 9 a.m. a 8 p.m.

“Yo me tengo que pellizcar para saber que lo que estoy viviendo es real”, Alex Badilla, cantante.

[ Alex Badilla se fue a probar suerte a Televisa ]

Mucho más apoyo

El reconocido influencer confesó que al principio dudó en aceptar la invitación porque ya tenía pactados algunos compromisos con marcas para la celebración del Orgullo Gay y porque no se quería perderse el concierto de Paulina Rubio, que será este domingo en el estadio Nacional.

Sin embargo, después se puso a analizar sobre el poco apoyo que ha recibido su carrera musical y que esta era una gran oportunidad para abrirse camino en la industria colombiana.

“Acá en Costa Rica ya no hay forma de crecer, ya no hay forma de levantarse. La gente acá, entre más se pueda serruchar el piso, mucho mejor. Entonces yo decía: ‘La verdad es que necesito algo nuevo, algo que me haga sentir vivo, un nuevo aire, ya aquí he perdido todo y voy a ir a buscar cómo ganar’.

“Tengo ocho compañeros y vivimos con las directoras Lina y Diana, te juro que hace mucho no sentía tanto amor, tanta empatía, tanta gente que te habla desde el corazón. Yo estoy tan acostumbrado a estar tan solo, a poner como una pared para que nadie me toque ni me dañe más y aquí ha sido todo lo contrario, aquí te dicen: ‘Eres talentoso’, ‘La vas a romper’, ‘No te rindas’. He encontrado mucho apoyo”, mencionó.

Algunas de las capacitaciones han sido con exmánager y parte de los equipos de producción de cantantes como Shakira, Maluma, J Balvin, Sebastián Yatra y Carlos Vives, quienes los han asesorado en la forma de cómo venderse como artistas y las cláusulas que deben manejar a la hora de hacer un contrato.

También dice haber conocido personeros de disqueras como Sony Music y cuenta que cuando menos se lo esperan, se los llevan a hacer alguna presentación improvisada a un restaurante de la ciudad para que vayan perdiendo el miedo escénico.

“Tuvimos una presentación con el gerente general de TikTok que nos vino a dar consejos de cómo explotar mejor nuestro talento en esta plataforma, nos dio tips de como manejar mejor TikTok. Vino la actriz Laura Londoño y nos dio una charla motivacional hermosa y nos habló de cuántas veces ella ha tenido que enfrentarse a un no y le han cerrado las puertas y que ella nunca se ha rendido, entonces fue una charla superlinda que lo motiva a uno a perseguir sus sueños”, contó.

[ Alex Badilla: 'Me veo triunfando en México' ]

Mejorando la voz

Alex aseguró que esta oportunidad la está aprovechando al máximo, en especial las clases de canto, porque su meta siempre ha sido dedicarse de lleno a la música.

“Aquí estoy mejorando a todo pulmón la voz, que siempre ha sido como mi talón de Aquiles, porque yo en un show soy energía, yo bailo, grito, me caigo y me levanto, pero tengo que aprender a controlar la voz. No es que yo cante mal, sino que no sé controlar la voz, entonces aquí la estoy mejorando”, dijo.

El influencer dice estar disfrutando montones esta oportunidad. Instagram

Además, está recibiendo clases de baile y de composición para graduarse como todo un artista.

Entre sus planes está quedarse más tiempo en Colombia donde dice sentirse más apoyado.