Alex Badilla le pide a la gente que lo dejen vivir tras publicar picantes fotos en hilo

Alex Badilla, encendió las redes con sensuales fotos. Instagram

Alex Badilla les hizo una petición a sus seguidores y las personas que lo critican.

El creador de contenido, en su cuenta de Instagram, compartió unas picantes fotos donde sale en hilo, con peluca y un maquillaje muy extravagante.

“Todo el mundo está hablando respecto a mí, ¿por qué no solo me dejan vivir?, no necesito límites, tomo mis propias decisiones”, escribió en español parte de la canción de Britney Spears “My prerogative”.

Varios de sus seguidores no dudaron en comentarle un mensaje de apoyo y hasta piropearlo por su figura: “¡Qué bella! Esa es mi mejor amiga”, “Te amo mucho. ¡Qué perfecta!”, “Correcto, vivan y dejen vivir”.

Recordemos que esta no es la primera vez que el influencer da de qué hablar con sus publicaciones y comprometedoras fotos.