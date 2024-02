Alex Badilla reveló travesura infantil que lo mandó al hospital

El maquillista y cantante Alex Badilla sacó del baúl de los recuerdos unas fotos suyas de su época de escuela, donde lucía bastante distinto a la actualidad, y contó una anécdota de cuando le dio por teñirse el cabello.

Alex Badilla, influencer y cantante. Instagram

Según contó, en aquella época era seguidor de la cantante Hilary Duff, la que salía en ese entonces en la serie Lizzie McGuire, y se puso de moda andar el cabello negro y corto.

El ahora influencer recordó que quería verse como ella y se fue a visitar a una peluquera cerca de su casa, cuando vivía en San Ramón, de Alajuela, y le dijo que quería el cabello negro, pero que no tenía mucho dinero para pagarle.

“Venía mi graduación bebés, entonces yo quería verme más perra que Lassie y me fui para donde la señora que de seguro dijo: ‘pobrecito, ¡qué pecado!’, ‘no le voy a cobrar’, me dice, ‘solo tráigame el tinte’, entonces me voy volado a un bazar y me compro un tinte chino que decía negro azabache, 1500 colones valía, jamás lo voy a olvidar, era así de pequeño. Llego donde la señora, me lo aplica y se me mete que quiero las cejas negras también, entonces me pega dos brochazos (...)”.

Alex Badilla compartió esta imagen.

“Yo llegué a la graduación jugando de lo mejor, de lo máximo, de la alta alcurnia, recibo el título, me siento, bebés, empezó así a inflamar la cara, las cejas se me empezaron a brotar, se me cerraron los ojos. Mi abuelita me ha pegado una regañada, porque en ese momento ella era profesora de kínder (...), ella no me había visto, y terminé mi graduación en el hospital porque me dio una reacción alérgica”, contó.

Alex dice que ahora se ríe de dicha anécdota, pero en aquel momento no aguantaba el dolor y no sabía qué hacer al verse todo hinchado, cuando el objetivo era verse “divina”.