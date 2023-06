Alex Badilla sufre por tirarle a La Sirenita hace cuatro años

Alex Badilla no puede creer que cuatro años después lo estén señalando por una publicación que hizo sobre la actriz de La Sirenita. Instagram

El nombre de Alex Badilla está envuelto hoy en la polémica en Twitter debido a un comentario que hizo en el 2019 sobre la actriz de la película La Sirenita y del cual dice estar arrepentido.

Además, confesó que a raíz de esa publicación llegó a sufrir mucho.

En ese momento habían anunciado a la actriz Halle Bailey como la protagonista de esta película, que recién se estrenó en el país, y el influencer publicó en sus redes un meme que decía: “No sé si voy a ir a ver La Sirenita o Las locuras del emperador, decepcionado total de la nueva Ariel. Gracias Disney por arruinar mi princesa favorita”.

La actriz Halle Bailey es la protagonista de La Sirenita. Archivo (El Tiempo de Colombia)

“Yo cometí el gravísimo error, horror, de darle ‘like’ y lo compartí y alguien obviamente le hizo una captura, lo publicó y eso se hizo viral. Claramente en Twitter me estaban tachando de racista, de clasista, de mala persona. Me quemaron vivo, no hubo una sola persona que de pronto sacara el tiempo para educarme y decirme: ‘bebé, lo que hiciste está mal, pero puede mejorar haciendo esto y lo otro’”, dijo este miércoles en sus historias de Instagram.

Este fue el tuit que hizo el cantante hace cuatro años. Instagram

Cuatro años después dicha publicación se volvió a hacer viral en Twitter luego de que una usuaria llamada Tanisha (@TwittingTa) hablara de nuevo de este comentario de Alex Badilla, quien se dice además ser fiel seguidor de La Sirenita desde que estaba niño.

Nuevamente el tuit se volvió viral y por eso Badilla salió a aclarar qué fue lo que pasó. Instagram

“Me desilusionó muchísimo ver este post en sus tuit, saben por qué me desilusionó ver esto, porque creo que a nadie le gusta que le estén recordando su pasado. Todas las personas tenemos derecho a evolucionar, madurar y a cambiar. Yo soy una persona que he tratado de alejarme lo más que puedo de esa versión mía del 2017, 2018, 2019. Hoy en día estoy con siquiatra, sicólogo y trato de hacer las cosas muchísimo mejor”, dijo el cantante.

Badilla además mencionó que ya fue a ver la película La Sirenita y la actuación de Halle Bailey le pareció perfecta y que se siente arrepentido por su accionar en aquella ocasión.