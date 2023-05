¿Pensó Alex Badilla pulsear de nuevo un campo en Miss Costa Rica ahora que hay nuevas reglas?

Así llegó Alex Badilla al casting de Miss Costa Rica 2020. Cortesía

En el 2020, Alex Badilla fue la gran sorpresa en el casting de Miss Costa Rica, a donde llegó completamente producido como una mujer, pero al final no logró hacer la audición frente al jurado.

El influencer y cantante siempre ha dicho que no tiene género definido, pues no se considera ni hombre ni mujer.

Pero resulta que este año algunas reglas cambiaron en este certamen de belleza y, además de poder inscribirse mujeres casadas o bien juntadas, con o sin hijos, también podían hacerlo personas transgénero, legalmente reconocidas como mujeres.

Por eso quisimos conocer si Alex pensó en ir al casting nuevamente o si está planeando hacerlo en los próximos años al saber que ahora hay más posibilidades de que lo acepten.

“En la vida todo son etapas. Sí, tal vez tuve una etapa en la que se me metió ser miss y quería ser miss, pero con el tiempo entendí que amaba mucho la música y que hoy en día lo mío es ser un artista y enfocarme en eso y quiero llevar mi música a otro nivel”, dijo.

Alex acostumbra a vestirse completamente como mujer, pero asegura que su deseo de ser reina de belleza ya pasó. Instagram

Alex sí reconoció que se siente muy feliz de saber que muchas transgénero podrán cumplir su sueño de ser reinas y que su incorporación a este y otras certámenes de belleza, servirá para visibilizarse más.

“Siento que no es solo representarnos con su belleza e inteligencia sino también con sus experiencias y con ellas inspirar a otras para que sepan que todo se puede y que pueden cumplir sus sueños y también para educar a las personas allá afuera que todavía no entienden mucho sobre la comunidad, entonces, es un gran camino el que se está abriendo y que me emociona mucho, mucho”, agregó.

Badilla confesó que ya tiene su candidata favorita para ganar la corona y es la modelo Lisbeth Valverde, por ser de San Ramón, su pueblo amado. Aunque actualmente ella vive en Uvita de Puntarenas.

Ella es la favorita a ganar la corona, según Alex Badilla. (Rafael Pacheco Granados)

El creador de contenido, además, aprovechó para mandarle un mensaje a todas aquellas que también tienen ese sueño de convertirse alguna vez en reina de belleza.

“Quiero decirle a todas las personas que en algún momento les han cerrado la puerta, que les han dicho que no, que no pueden, que no sirven para eso, que borren de su memoria y de su mente esas palabras y que recuerden que si estamos en este mundo es porque tenemos un propósito”, mencionó.

