Alex Badilla y su mamá fueron al hospital México y recibieron una noticia que les cambiará la vida

Alex Badilla está muy feliz por lo que vivió este 28 de mayo en el hospital México. (Instagram)

Alex Badilla vivió este 28 de mayo un día que jamás olvidará por la gran noticia que recibió en su visita al hospital México.

El influencer y cantante ramonense dice ser testigo de un verdadero milagro, por lo cual está muy agradecido con Dios.

Este miércoles Alex acompañó a su mamita al servicio de oncología del hospital capitalino donde les confirmaron que ella está libre de cáncer.

“Realmente solo puedo dar gracias a Dios por este momento, porque me llena de mucha felicidad y porque para mí, mi mamá es la palabra resilencia, esa mujer es tan valiente que siempre, siempre va a ser para mí ejemplo a seguir”, mencionó en sus historias en redes sociales.

Alex no solo mostró a su mamita tocando la famosa campana de la victoria sino el bello detalle que tuvo ella con los doctores, enfermeras y demás personal del hospital que la ayudó en sus sesiones de quimioterapia.

La señora les llevó un quequito para que todos tomaran café y un certificado de graduación como agradecimiento porque para ella el personal médico también se gradúa con los pacientes cada vez que logran vencer el cáncer.

Mamá de Alex Badilla tocó la campana de la victoria tras vencer el cáncer. (redes/Instagram)

“Ángeles terrenales”, decía el pastel que la mamá del artista les llevó para agradecerles por tanto apoyo emocional en un momento tan difícil.

“A mí ya nada me hace daño, porque ya viví esa noche abrazado de mi mamá, los dos llorando mientras ella me decía que tenía miedo de que el cáncer le ganará y no poder vernos a mi hermanita y a mí cumplir nuestros sueños. Y por primera vez en la vida sentí que la iba a perder para siempre. Pero, saben, los milagros de Dios sí existen y mi mamá es uno de ellos. Te amo mamita”, escribió Badilla.