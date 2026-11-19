Alex Costa visitó las instalaciones de Televisa en México. (Lilly Arce Robles.)

El comediante costarricense Alex Costa estuvo de visita en Televisa, México, y su recorrido por las instalaciones despertó la curiosidad de sus seguidores sobre una posible participación en alguna producción de la reconocida televisora.

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El humorista compartió un video en su cuenta de Instagram en el que mostró parte de la experiencia, desde los pasillos de la empresa hasta algunos espacios de grabación y utilería.

Durante el recorrido también tuvo la oportunidad de compartir con varios artistas y visitar el set de la serie “Más vale sola”.

“Recibimos una invitación a Televisa y aprovechamos para saludar viejos conocidos y conocer nuevos artistas, nos trataron de maravilla. Visitamos el set de la serie Más vale sola. Gracias, mi querido Tony Balardi, y todo el elenco. ¡Viva México, pura vida!”, escribió.

Alex Costa conversó con Tavo López

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Por ahora, Costa contó que se trató de una visita para conocer las instalaciones y compartir con los artistas. No adelantó si existe algún proyecto para trabajar en una novela o serie de Televisa, por lo que habrá que esperar para saber si este acercamiento podría convertirse en una oportunidad en la televisión mexicana.