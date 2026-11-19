Carolina Jaikel se refirió este miércoles a uno de los efectos que produce en su cuerpo la quimioterapia, el tratamiento con el que combate el cáncer.

En 2025, Jaikel fue diagnosticado con cáncer de pulmón con metástasis ósea y desde entonces ha compartido públicamente su lucha con sus seguidores.

Carolina Jaikel lleva su lucha contra el cáncer muy de la mano con sus seguidores en redes. (Instagram Carolina Jaikel/Captura)

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La esposa de Bryan Ruiz contó que la quimio le produce inflamación en su cuerpo, así como la dexametasona, un fármaco prescrito para aliviar los síntomas de ese tratamiento.

La quimio hace esto con el cuerpo de Carolina Jaikel

“Por la quimio y la dexametasona me inflamo tanto, que esto se ha vuelto un infaltable para mí”, afirmó Carolina en una historia de Instagram.

Con “esto”, la esposa del técnico de la Selección Nacional de Costa Rica se refiere a un ejercicio de yoga facial al que suele someterse cada cierto tiempo para paliar ese efecto de su tratamiento contra el cáncer.

“(El yoga facial es) De las poquitas cosas que puedo hacer por mi piel e inflamación, pero no saben lo que me ayuda y lo bien que me hace sentir”, dijo Jaikel.

Carolina Jaikel habló del yoga facial que le ayuda a mitigar un efecto secundario de la quimioterapia. (Instagram/Instagram)

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Asimismo enumeró los beneficios de hacerse ese “ejercicio estético”: reduce la inflamación, mejora la firmeza de la piel, relaja la tensión facial, reduce las líneas de expresión y mejora la circulación sanguínea.

También la regula

Para Carolina, esas sesiones también la impactan en otros aspectos, según reconoció.

“Además, el ambiente de paz y amor, de calma, me ayuda a regularme y regalarme un ratito para mí”, afirmó.

Carolina Jaikel hace esto por efecto que produce la quimioterapia en su cuerpo

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