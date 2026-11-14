Luego de narrar la dura semana que padeció a causa de los fuertes efectos de su más reciente sesión de quimioterapia, Carolina Jaikel les habló a quienes la han acompañado en su lucha.

En 2025 la esposa de Bryan Ruiz fue diagnosticada con cáncer de pulmón con metástasis ósea y, aunque desde hace varios meses está en etapa de remisión, aún recibe tratamiento de quimioterapia.

Carolina Jaikel le agradeció a las personas que apoyan a quienes enfrentan procesos de cáncer. (Instagram Carolina Jaikel/Captura)

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Para Jaikel, el proceso ha sido duro, pero ha contado con el apoyo de muchas personas que han estado con ella hasta en los momentos más difíciles de esta etapa, y les habló a ellos y a quienes se enfrentan a algo similar.

“Les mando un abrazo a todas las personas que están haciendo quimio, que están pasando por estos procesos; o radio (radioterapia) que también cansa y es tan difícil. A todos los familiares (abraza) que están cuidando a esas personas.

Priscilla Jaikel, hermana de Carolina, ha sido un apoyo fundamental en su proceso de cáncer. (Instagram Carolina Jaikel/Captura de pantalla)

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“Ustedes no saben lo importante y la paz en el corazón y el amor que se siente sentirlos a ustedes cerquita. Ustedes se llevan el trabajo más duro y son lo máximo. ¡Qué bendición de Dios es tenerlos a nuestro alrededor!”, afirmó Carolina el viernes.

Las afirmaciones las hizo en el último video que compartió en Instagram el viernes, hablando de la dura semana que tuvo luego de que su sesión de quimioterapia más reciente la golpeó y la dejó en cama hasta el jueves.

Carolina narró los duros momentos que enfrenta cuando la quimio “la revuelca”, como lo hizo estos días, y, como siempre, mandó un mensaje de esperanza a quienes libran algo parecido: que todo pasa.

El mensaje de Carolina Jaikel a los seres queridos que la acompañan en su lucha contra el cáncer

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