Carolina Jaikel cuenta sus luchas más íntimas cuando la quimioterapia “la revuelca”

Carolina Jaikel volvió a hablar de su lucha contra el cáncer, pero esta vez su mensaje estuvo centrado en narrar los duros efectos que sufre cuando la quimioterapia, tal y como lo dijo, la revuelca.

La esposa de Bryan Ruiz regresó a las redes este viernes y contó que el lunes, tras su más reciente sesión del tratamiento, se quedó en la cama y hasta ahora se ha sentido con más fuerzas para levantarse y conversar con sus seguidores.

Carolina Jaikel lucha contra el cáncer desde 2024. (Jose Cordero/José Cordero)

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“Mi cuerpo solamente dijo: ‘hasta aquí llegué’”

“La quimio que me hice el lunes me revolcó de una manera que tenía rato que no me pegara tan duro. Creo, sinceramente, que fue el calor. Me deshidraté. El martes hice muchas cosas y tenía demasiado calor y mi cuerpo solamente dijo: ‘hasta aquí llegué’”, afirmó Carolina en un video.

El martes cayó en cama y ahí pasó el miércoles y el jueves. “Pero cuando les digo en cama, es que es en cama. Caminaba alrededor del cuarto”, mencionó la empresaria.

Aprovechó su situación para hablar de la quimioterapia y sus efectos, narrando lo que le pasa cuando enfrenta esas recaídas y lo que ha comentado con su amigo Beto, otro que lucha contra el cáncer.

Carolina Jaikel: "Tenía rato que una quimio no me pegara tan duro"

Así explica Carolina las quimios con efectos “feos”

“Cuando uno hace quimio y está pasando por los efectos demasiado feos uno se siente debajo del agua, ve al mundo pasar y uno está ahí metido en los efectos de la quimio. Creo que son diferentes (los efectos) a todo lo que uno ha sentido alguna vez, pero no van a durar para siempre”, destacó Carolina.

Jaikel reconoció que cuando la quimio la manda a la cama siente los días y las horas eternos, pero se alienta con la esperanza de que pasarán.

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“Pero el cuerpo después empieza a recuperarse y uno empieza a dejar la cabeza salir de debajo del agua y empieza otra vez la vida tan linda como es. Porque la quimio tiene una cosa que deprime y saber que no solo me está pasando a mí, que es un proceso normal”, dijo Carolina.

Contrastó las veces en que la quimio ha sido noble con su cuerpo , que hasta le ha permitido irse de viaje.

“Hay quimios nobles y fáciles. He tenido quimios que me he ido hasta de viaje y otras que me pasó como esta, que mi cuerpo dijo hasta aquí.

Así vive Carolina Jaikel sus quimios duras

Así enfrenta las quimios duras

“Hay que respirar, abrazarla. Yo oro mucho, se lo ofrezco a Dios por la gente que la sufre peor que yo y tener paciencia y pedir ayuda, que es algo que sí me cuesta pedir ayuda y a reconocer cuando tenemos que soltar que trae mucho este diagnóstico”, agregó.

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