Algo que le da guácala a mucha gente dejó impresionada a Natalia Rodríguez en Japón

Natalia Rodríguez está de viaje por Japón. (Instagram)

Natalia Rodríguez continúa haciéndole la boca agua a la gente con su viaje por Japón y en medio de todo lo que ha conocido, la guapa presentadora tomó un momento para contar qué es lo que más le ha impresionado de este país.

Aunque ha recorrido varias ciudades y visitado muchos lugares turísticos, a Naty lo que más la tiene con la boca abierta de ese lugar son los baños públicos, un tema que le da mucha guácala a la mayoría de la gente.

La presentadora de canal 7 habló maravillas de los sanitarios públicos de Japón, donde se puede ir a hacer del uno o del dos sin ninguna preocupación porque siempre están muy higiénicos y hasta con sonido ambiente para despistar cualquier ruido no deseado.

Esto de Japón tiene impresionada a Natalia Rodríguez

“Parte de lo que me tiene impresionada aquí en Japón son los servicios sanitarios, en todo lado son aseados porque ya el japonés es superaseado, pero en todo lado están impecables, no es aseado, es impecable, como a mí me gusta”, dijo Naty.

A lo que describió la risueña locutora, en los sanitarios públicos japoneses la gente hasta desearía pasar sentada cuando hace mucho frío, ya que la taza del inodoro tiene una particularidad que la hace bien comodita.

“La taza siempre está calentita y el servicio sanitario tiene diferentes sonidos para que cuando usted esté haciendo sus necesidades no vaya a sonar ‘x’ o ‘y’ cosa. Además, siempre tienen muchísimo papel higiénico”, contó.

También, los sanitarios públicos en ese lado del mundo tienen dispositivos especiales para limpiar alrededor de la taza antes de sentarse y tiran perfume para evitar malas caras y malos olores al entrar o estar en uno de sus aposentos.

Natalia Rodríguez le ha sacado el jugo a su viaje a Japón.

Tras detallar todas las amenidades, la presentadora de ¡Qué buena tarde! y ¡Sábado feliz! grabó una historia mostrando los “lujos” descritos y de verdad que sí se antoja entrar a un sanitario de esos.

