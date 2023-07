Algunos seguidores del grupo Frontera salieron molestos y asustados del concierto

24/07/2023/ Concierto del grupo Frontera de Texas U.S.A. en el Centro de eventos PEDREGAL / foto John Durán (JOHN DURAN)

Muchos fanáticos del Grupo Frontera aprovecharon que este lunes 24 de julio cayó feriado para asistir al concierto realizado por el grupo texano en el Centro de Eventos el Pedregal, donde por primera vez se presentaron; sin embargo, algunos asistentes se llevaron algunos sustos y otros hasta prefirieron irse.

Pese a la espera y al gasto de plata, varios asistentes como Dani Rodríguez, vecino de Belén, quien asistió acompañado por su pareja, no duraron ni 45 minutos en el concierto, ya que contó que la seguridad fue muy deficiente.

“Vine a disfrutar con mi pareja, pero adentro había gente fumando de todo, estaban tocando a otras muchachas, apenas inició ya había gente bastante tomada, nosotros para salir duramos quince minutos, tuve que sacar a mi novia abrazada para evitar que no la golpearan. Lástima porque el concierto estaba bonito, pero nosotros no pudimos disfrutar ni ver nada del show”, dijo el muchacho a este medio.

Él agregó que les hicieron el reclamó a los guardas del evento sobre lo que sucedía, pero afirma que no hicieron nada. Además, aprovechó para hacer pública su molestia, pues aunque la locación era bajo techo, había mucha gente y el espacio era muy pequeño.

“No me quiero imaginar un temblor bien movido con ese montón de gente adentro”, dijo.

Dani Rodríguez llegó con su pareja pero no disfrutaron nada del show de los mexicanos.

Otro caso

Este medio estuvo presente en el concierto y pese a que estaba muy buena la fiesta, pudimos ver que en determinado momento salieron dos señoras muy asustadas de la localidad en la que estaban para buscar ayuda de los guardas, ya que comentaron que había un hombre con un arma dentro del concierto y que según relataron, se fue detrás de otro sujeto a uno de los baños del lugar.

Fue por esta razón que hablamos con el empresario Don Stockwell, quien fue parte de la producción del concierto y nos contó que siempre hay gente que se queja por situaciones que no les parecen dentro de conciertos de este tipo.

“Al inició de la actividad hubo una confusión donde 85 personas ingresaron a la gramilla VIP, de la gramilla preferencial, por lo que las personas de VIP se quejaron por la presencia de gente que no tenía el brazalete de esa zona, por lo que tuvimos que sacarlos con personal de seguridad y llevarlos a la zona que les correspondía. Gracias a Dios, antes de iniciar el show, se logró hacer el movimiento para resolver”, dijo el empresario.

También nos contó que en todos los conciertos, la seguridad trata de ser cautelosa posible para resolver este tipo de situaciones sin causar mucho alboroto.

“Trabajamos con una de las empresas de seguridad más reconocidas del país y ellos saben manejar este tipo de situación muy bien, el tema es que cuando hay licor y adultos combinados, siempre hay alguna situación de discordia”, contó.

El empresario agregó que la producción tenía prevista la llegada de 10 mil personas; sin embargo, al show asistieron 8.900, quienes disfrutaron de los éxitos más pegados del grupo.

Muy diferente

Así como hubo gente inconforme, también se dio el caso de asistentes que salieron con una sonrisa de oreja a oreja, como Devi Solórzano, quien nos contó que el concierto pintó bastante bonito y que en realidad desde que salió el anunció que el grupo iba a venir al país, confiaba en que fuera un gran show.

“En general el concierto estuvo muy organizado, no había que hacer fila para ir a los baños o para ir a comprar bebidas, a la hora de la entrada fue bastante fluido. Yo andaba con mis amigas y no tuvimos que esperar para ingresar, de hecho ha sido una de las mejores organizaciones, yo he ido a otros eventos y son un desastre”, comentó la joven.

La muchacha expresó que el show que dieron los texanos estuvo bastante bueno, ya que la gente no solo disfrutó de los temas más pegados, sino que hicieron algunos tributos a otros cantantes como Selena, interpretando la canción “Como la flor”.

“Si volvieran no dudaría en ir de nuevo, porque disfruté bastante, la bailada valió la pena”, añadió.

Recordemos que la productora encargada del concierto abrió puertas a las dos de la tarde, y a partir de las 2:30 p.m., los asistentes disfrutaron de varios Djs nacionales. A las 6 de la tarde comenzó a calentar más el ambiente, ya que la gente pudo disfrutar de los cantantes nacionales Marko y Leo Jara, así como de la voz de Arlene Elizondo, quienes fueron los teloneros de este conciertazo, hasta que salió al escenario el grupo Frontera a las 8:30 p.m. Grupo Frontera dio el show como parte de su gira El Comienzo.

Los integrantes del grupo subieron gente del público a la tarima. Foto: Fabiola Montoya