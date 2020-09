“Voy a volver a posar desnuda en Playboy. Te doy esa exclusiva. Me están invitando los de Playboy y me convencieron, a lo mejor se da lo que me una vez me dijo Walter Mercado de que a los 45 años me iba a pasar algo especial. Ahora tengo 42 años biológicos, cumplo 43 en diciembre, pero mentalmente me siento como de 80, porque he vivido intensamente”, afirmó la Miss Universo 1996, en el espacio que se transmite en la cadena norteamericana MegaTV.