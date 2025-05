Alicia Villarreal se salvó de milagro tras desplomarse escenario donde cantaría en México: video

Alicia Villarreal confirmó que ella y su equipo están bien. Fotografía: Instagram Alicia Villarreal. (El Universal de México/El Universal de México)

La cantante y actriz mexicana, Alicia Villarreal, se salvó de puro milagro este jueves luego de que el escenario en el que cantaría se desplomara por razones que están en investigación.

LEA MÁS: Amigo de Alicia Villarreal habla sobre la agresión que sufrió la cantante

Villarreal ofrecería un show en el espectáculo GranDiosas que se llevaría a cabo a partir de las seis de la tarde en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, como parte del inicio de las celebraciones por el Día de la Madre en ese país.

Además de Villarreal, en GranDiosas cantarían también las estrellas aztecas Alejandra Ávalos, Ana Cirré y Ángela Carrasco, quienes salieron bien libradas ante la emergencia que puso a correr a las autoridades capitalinas de México.

Según la prensa mexicana, lluvias y fuertes vientos azotaron la zona en horas de la tarde, lo que habría incidido en el suceso.

Así quedó el escenario donde la noche de este jueves cantaría Alicia Villarreal, en un parque de Ciudad de México. Fotografía: El Universal de México/GDA. (El Universal de México/El Universal de México)

En declaraciones al periódico mexicano El Universal, el productor del show, Hugo Mejuto, dijo que minutos antes del colapso de la estructura, Alicia Villarreal y el resto de las cantantes habían estado sobre el escenario en la prueba de sonido.

LEA MÁS: Alicia Villarreal hace señal de auxilio en concierto y denuncia a conocido cantante por violencia

“Hicimos el ‘soundcheck’ estando ahí. Por fortuna, Alicia Villarreal acababa de bajar; Alejandra Ávalos, Ana Cirré y Ángela Carrasco también están bien. Ya había dado corte al ‘soundcheck’ y en el lugar quedaba poca gente”, destacó el productor.

Mejuto subrayó que Protección Civil ya había revisado la estructura y “determinaron que todo estaba en perfectas condiciones”, e incluso mencionó que les negaron hacer un efecto especial durante el espectáculo.

“Protección Civil no nos autorizó un efecto especial, precisamente por la revisión que hizo; porque cuando ellos dicen esto no se autoriza, pues no se autoriza, porque hacen una revisión exhaustiva antes de entregarnos un escenario”, afirmó el productor.

LEA MÁS: Se vienen otros conciertazos ideales para los fiesteros

La prensa mexicana sostiene que el incidente no dejó personas fallecidas, aunque sí siete heridos.

En sus redes, Villarreal compartió un video donde confirmó que ella y su equipo están bien y lamentó las personas que resultaron lesionadas en el suceso.