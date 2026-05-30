Alisson Piedra empezó escribiendo canciones por una apuesta con su hermano y hoy lanza su EP

La cantante sancarleña Alisson Piedra lanzó su primer EP llamado "Cajita de cartón" a sus 21 años. (Cortesía/Cortesía)

La cantante sancarleña Alisson Piedra apenas tiene 21 años, pero ya empezó a abrirse camino en la música nacional con paso firme y con un proyecto muy personal que nació desde las emociones más profundas de su vida.

La joven artista acaba de lanzar su EP “Cajita de cartón”, una producción compuesta por siete canciones en las que habla del amor, el desamor, la amistad, la familia y hasta de las dificultades que ha encontrado en la industria musical. Todo esto desde una visión muy honesta y auténtica que, según cuenta, ha logrado conectar con muchas personas.

Aunque hoy empieza a sonar en radios nacionales y a ganar seguidores con su propuesta musical, el camino no ha sido sencillo para la oriunda de Aguas Zarcas.

“Cajita de cartón” representa para Alisson una especie de diario emocional. Cada canción es como una caja donde fue guardando momentos importantes de su vida y que ahora decidió desempacar para compartirlos con el público.

—¿Desde hace cuánto se dedica a la música y qué la llevó a tomar este camino?

Desde muy pequeñita he estado involucrada con la música. Como desde los ocho años escribía canciones. Luego lo dejé un tiempo en el colegio, pero cuando tenía 16 años mi hermano me hizo una apuesta y me preguntó qué tan difícil podía ser escribir una canción. Yo acepté el reto y desde ahí empecé a escribir muchísimo más en serio.

Ya a los 18 años lancé mi primera canción, que se llama ‘Risk it all’, y habla sobre una ruptura amorosa. Ahí fue donde empezó todo, porque la canción empezó a sonar en radios y gracias a eso conocí a mi actual manager, Natalia Gutiérrez.

Alisson Piedra contó que su EP "Cajita de cartón" tiene siete canciones muy personales. (Cortesía/Cortesía)

—¿Cómo nació el EP Cajita de cartón?

La metáfora de ‘Cajita de cartón’ es como que cada canción es una caja que representa una etapa distinta de mi vida. Son canciones que vengo guardando desde hace mucho tiempo y ahora las estoy desempacando.

Cada una tiene un tema diferente. Hay canciones sobre amistad, sobre mi mamá, sobre el amor, el desamor y hasta sobre la industria musical. Todo tiene muchísimo de mí y creo que las personas pueden identificarse con eso.

LEA MÁS: (Video) Chepiar de: Made se permite soñar

—Una de las canciones que más llama la atención es “Tiburones”. ¿Qué significa?

Habla sobre la industria musical y utiliza una metáfora que se llama ‘The Crab in the Bucket Syndrome (El síndrome del cangrejo en el cubo)’, que es cuando uno pone varios cangrejos en un balde y cuando uno intenta salir, los otros lo jalan hacia abajo.

La canción habla de eso, de cómo a veces las personas no dejan crecer a otras y de que todos deberíamos apoyarnos más para salir adelante juntos.

—¿Qué tan difícil ha sido empezar en la música en Costa Rica?

Creo que el momento más complicado fue cuando tuve que hacer una pausa después de lanzar mi primera canción. Estuve casi un año sin poder sacar música porque el material no estaba listo y decidí salirme de la disquera con la que estaba.

Ahí me tocó empezar prácticamente desde cero. Buscar fotógrafa, volver con mi productor, trabajar para pagar yo misma la producción y viajar todas las semanas desde San Carlos hasta San José para grabar.

—¿Y cómo hacía para costear todo eso?

Yo trabajo los fines de semana en un local de comidas de mi tío en Aguas Zarcas. Trabajo viernes, sábados y domingos y con eso iba pagando poco a poco la producción, los viajes y todos los gastos.

Era pesado porque también estudiaba Enseñanza del Inglés y tenía que acomodar todo para seguir con mis proyectos musicales.

Para Alisson Piedra tener su primer disco "Cajita de cartón" de canciones propias es un sueño hecho realidad. (Cortesía/Cortesía)

—¿Siente que ha valido la pena todo el esfuerzo?

Sí, completamente. No ha sido fácil porque producir música es bastante caro, pero lo he disfrutado muchísimo. Además, me siento muy bendecida porque las canciones ya están sonando en radios y he conocido personas increíbles en este proceso.

—¿Cuál canción es la más especial para usted?

Creo que ‘Cajita de cartón’, porque habla mucho de mi mamá. Cada vez que ella escucha la canción se pone a llorar y eso me emociona muchísimo. También ‘Lo sencillo complicado’ es un tema con el que me identifico bastante porque habla de cómo a veces nos hacemos problemas donde no los hay.

LEA MÁS: Chepiar de: Brian Cálar, el romántico se ha hecho fiestero

—¿De dónde viene esa vena artística?

Mi papá toca batería y mi mamá siempre bailaba y nos metía en obras de teatro. Creo que vengo de una familia bastante creativa. También siento que Disney me influenció muchísimo. Yo veía series como ‘Violetta’ y me encantaba ver cómo escribían canciones. Desde ahí nació mucho ese sueño.

Alisson Piedra aseguró que tiene más de 100 canciones escritas. (Cortesía/Cortesía)

—¿Qué consejo les daría a los jóvenes que sueñan con dedicarse a la música?

Que hagan lo que realmente los llena, sin importar lo que piensen los demás. A veces, uno siente miedo porque en Costa Rica parece difícil crecer en la música, pero yo creo que un gran artista puede venir de cualquier lugar. Si uno hace algo que ama, vale completamente la pena intentarlo.