Alistan maratón de rock para ayudar a los habitantes de la calle

10/05/2022 Plaza Víquez. Artistas de Rock Fest compartieron con los estudiantes de la Escuela de Arte Héroes, de Chepe se Baña. Algnos de los artistas que participaron fueron Pedro Capmany; Luis Montalbert y Federico Miranda, de Gandi; Elizzabeth Naranjo (Nou Red) y Nakury. Sergio Carrera, profesor de musica de la escuela Héroes, dirigió al coro en la presentación de la canción El gato en la oscuridad, de Roberto Carlos. (Rafael Pacheco Granados)

Una maratón de rock se hará en nuestro país el próximo sábado 23 de julio en el Estadio Nacional con un fin bastante especial.

Ese día se realizará el Festival Chepe Se Baña, el cual contará con el apoyo de 14 agrupaciones nacionales y otros artistas, quienes se unirán para echarle una mano a los habitantes de las calle.

Después del éxito vivido en mayo pasado, cuando el Rock Fest celebró 25 años en su novena edición y durante la cual la producción apoyó a la organización sin fines de lucro Chepe Se Baña, el productor Ernesto Adduci mostró interés por el gran potencial de la causa para ayudar a los habitantes de calle. Es por eso que decidió trabajar, junto a decenas de artistas nacionales, donando un evento para dar nuevamente un empujón a esta oenegé.

[ (Video) Chepe se baña le cambió la vida a 62 viejitos durante la pandemia ]

Esta ayuda será para crear un espacio en el cual se les pueda enseñar a los habitantes de la calle a cocinar, hacer repostería y alimentación, entre otros.

El concierto del 23 de julio iniciará a las 9 a.m., y se extenderá hasta las 9 p.m., y participarán: Pedro Capmany, Kadeho, Voodoo, La Milixia, El Guato, Endemia, The Movement In Codes, ISLAS, Los Waldners, Nou Red, Rockcity, Sin Paredes, Lucho Calavera, Valeria Atkeys + Noe Navarro. Para cerrar estará tocando, el colectivo Radio Casino (que nació a raíz del Rock Fest) donde participan Stella Peralta, Bernal Villegas y Luis Montalberth-Smith entre otros.

san Jose En Latino Rock Cafe Debut en Concierto del Artista Nacional''Lucho Calavera y la canalla'' fue aclamado por su publico foto Mario Rojas/la Nacion 16 Abril 2009 1030pm

El acceso al evento será totalmente gratuito para el público, pero todas las personas podrán apoyar la causa haciendo sus donaciones a través del sitio web www.yomeuno.com.

Para más información pueden visitar www.chepesebaña.com