Allan Alemán fue expuesto por su expareja por fallarle a su hijo en una fecha muy especial

El exjugador Allan Alemán lleva meses teniendo problemas con su expareja por la manutención de su hijo menor. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

Allan Alemán fue expuesto, una vez más, por su expareja, quien esta vez lo acusa de ser un padre ausente para su hijo menor.

Hillary Castro Watson, exnovia del exdelantero del Deportivo Saprissa, utilizó su cuenta de Instagram para dejar mal parado, luego de supuestamente dejar plantado a su hijo el día de su cumpleaños.

La joven publicó una historia de una conversación que tuvo con el exfutbolista en la que lo invitó a la fiesta que le organizó al hijo que ambos tienen en común.

Hillary Castro Watson fue pareja de Allan Alemán y tuvieron un hijo en común hace 2 años.

En esta publicación ella le explicó a Alemán, que todo lo de la fiesta estaba pagado y que no le estaba pidiendo nada, solo que fuera a cantarle cumpleaños a su bebé, de dos años, porque sería el “regalo más valioso que él pudiera tener”.

En la conversación, Alemán le preguntó dónde se realizaría el festejo y después de que le envió la dirección solo le respondió con un “ok”.

Castro escribió en esa publicación que solo quería evidenciar que solo le estaba pidiendo que compartiera un rato con su hijo y que al final no llegó a la fiesta.

Hillary Castro expuso a Allan Alemán con esta conversación que tuvieron sobre el cumpleaños de su hijo.

“Yo no he tocado más el tema porque él me tiene demandada, así que solo esto diré para que dejen de creer que él es buena persona (alguien que es buena persona jamás actuaría así con su propio hijo), ojo, un bebé que los dos queríamos desde el inicio, un bebé que él vio nacer y crecer, ¿qué clase de persona es?”, publicó ella.

También señaló que su bebé lo extraña mucho, pero que después de eso ya no lo volverá a invitar a nada y agregó: “para mí ya no existe como padre de mi hijo”.

Desde hace meses ellos vienen teniendo problemas por la manutención del menor y en junio hasta le firmó una orden de captura por no pagar la pensión.

Intentamos conocer la versión de Allan Alemán, pero por más que lo llamamos y le enviamos un mensaje al WhatsApp no hubo respuesta.

El panelista de La Platea había dicho, meses atrás, que él siempre ha sido un padre muy responsable con sus cinco hijos.