Alonso Solís habría sido operado en las últimas horas, esto es lo que tiene

Alonso Solís habría sido operado en las últimas horas. (Captura de video/Captura de video)

El exfutbolista Alonso Solís habría sido operado en las últimas horas por un problema de salud que mantiene en alerta a sus allegados, eso sí no tiene nada que ver con alguna lesión debido al fútbol.

La primera señal de lo ocurrido la dio su amigo, el músico Saúl López, quien publicó en sus redes un mensaje dedicado al “Mariachi”, lo que encendió nuestras alarmas.

“Mi hermanito Alonso Solís, Dios está contigo y todo saldrá de lo mejor de esa operación”, escribió el tecladista sin dar mayores detalles.

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Desde entonces, creció nuestras preocupación por el estado del exjugador del Deportivo Saprissa, quien además se alista para ser parte del nuevo programa Conexión fútbol.

Aunque La Teja intentó comunicarse con Solís, no ha sido posible obtener una versión oficial. Sin embargo, según supo este medio, el exfutbolista habría sido intervenido quirúrgicamente de un riñón.

Un allegado al también cantante contó que desde hace un tiempo venía sintiéndose mal, lo que lo llevó a realizarse varios exámenes médicos.

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La preocupación no era menor, ya que en su familia hay antecedentes delicados, pues su hermana Andrea fue diagnosticada hace más de dos años con cáncer de colon.

Hace un año, Solís contó que su hermana requería de una operación para extirpar un tumor que le detectaron cerca de una de las dos venas cavas que están en el corazón y por el cual se hizo una recolecta para pagar su tratamiento por privado.

Por ahora, no se tienen detalles sobre su recuperación ni si podrá estar presente el próximo 26 de abril en el estreno de Conexión fútbol.