Alonso Solís nuevamente estaría separado de su esposa Debbie Soto, ¿qué pasó esta vez?

Alonso Solís y Débora Soto empezaron a andar hace más de siete años y terminan y vuelven a cada rato. Instagram

Todo parece indicar que a Alonso Solís le sacaron nuevamente tarjeta roja y no fue precisamente que lo sacaron del terreno de juego sino de su casa.

Según fuentes muy cercanas al exfutbolistas, otra vez se terminó la relación que tenía con Débora “Debbie” Soto, con la que se había casado, después se divorció y con quien posteriormente volvió hace un par de años.

Al parecer, al famoso “Mariachi” le cantaron viajera hace poco más de un mes luego que aparentemente lo agarran caído, una vez más.

Se presume que al morado le encontraron algunos mensajitos sospechoso en su celular lo que no le cuadró para nada a la entrenadora personal y eso habría generado la tercera guerra mundial en su hogar. Eso sí, esto ninguno de los dos lo ha confirmado.

Producto de la discusión el comentarista del programa Vis10n tomó sus chunches y jaló para la casa de sus papás.

Incluso sus compañeros de programa Atin Roper y Andrey Campos ya le han tirado una que otra chinita, que deja ver que el Mariachi está solito.

Alonso Solís ahora está saliendo más con sus hijas, según demuestra en sus redes. (Instagram)

De hecho, el domingo anterior Solís asistió a la boda de la empresaria artística Yorleny Aguilar y a algunos invitados les llamó la atención que llegara solo.

Revisando las redes sociales de ambos también descubrimos que ya dejaron de seguirse y que eliminaron las fotos que tenían juntos lo que hace más evidente su separación.

Recordemos que el pasado 14 de febrero la pareja protagonizó un gran escándalo luego que Solís terminara detenido en celdas judiciales por una demanda en su contra que presentó la misma “Debbie” en el 2019 por el delito de violencia doméstica.

En esa ocasión ambos estaban casados y habrían tenido un altercado en el que los dos supuestamente se agredieron y eso los llevó a divorciarse tiempo después. Sin embargo, a mediados del 2020 decidieron darse una segunda oportunidad.

Una relación bastante inestable han tenido Alonso Solís y Debbie Soto. Instagram

Meses más tarde trascendió que nuevamente que terminaron y fue a principios del 2023 cuando el exvolante Saprissista confirmó en sus redes que volvió una vez más con su exesposa.

El día de su detención Debbie estuvo acompañándolo y quitó la denuncia en su contra, razón por la cual lo dejaron libre ocho horas después.

¿Será esta vez sí terminaron definitivamente o dentro de poco darán la sorpresa que se dieron una oportunidad más?.

Hemos intentado comunicarlos con el “Mariachi” para que nos confirme que está de nuevo soltero; sin embargo, no ha respondido a nuestras llamadas y mensajes.

Ahora el también cantante se ha dedicado a pasar más tiempo con sus hijas y por cierto, un día de estos acompañó a la mayor de ellas a sacar su primera licencia de conducir.

En las últimas horas Solís publicó una imagen en su cuenta de Instagram bastante sospechosa que decía: “Cuando me empieza a ir bien” y mostraba las opciones: “a) Ya terminó mi proceso. b) Dios me dio vacaciones. c) El diablo trama algo. d) Una nueva etapa está por venir”.

¿Cuál creen que fue la opción que habría eligió?.