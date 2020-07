“Ella solo podía en la noche, no hay ningún problema y como yo soy muy olvidadizo se me fue que tenía programa, cuando vi un mensaje de un mae de Multimedios le dije a ella que si podía hacer el programa ahí y me dijo que sí. Pero no sabía que la gente estaba tan pendiente porque me empezaron a llegar un montón de mensajes. Yo soy muy despistado y no me doy cuenta de ese tipo de cosas”, afirmó.