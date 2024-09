Alonso Solís será sometido a una operación de emergencia por un tumor que le encontraron

El exjugador Alonso Solís anunció que será operado de emergencia por un tumor benigno que le encontraron.

El exdelantero del Deportivo Saprissa contó que este mismo jueves será operado y que por esa razón estará fuera del programa Vis10n por varios días.

El “Mariachi” explicó que el tumor lo tiene en su boca y que a raíz de eso le van a sacar las cordales y que, según le dijo el doctor, la situación es grave.

“Tengo un quiste benigno, no sé cómo decirle para que no suene tan feo. Es un quiste bastante grandecito y se comió mi mandíbula del lado izquierdo, no tengo el hueso y tengo ya un tema muy peligroso, entonces el doctor me dijo: ‘mirá, esto es de urgencia’, tanto así que a mi me vio el martes y me dio cita de una vez para hoy, gracias a Dios”, señaló.

LEA MÁS: Nueva novia de Alonso Solís nos dejó con la boca abierta con lo que dijo sobre el Mariachi

Solís mencionó además que estará 8 días fuera del programa, pues deberá guardar reposo y silencio mientras la cirugía va sanando.

Sus compañeros Atim Roper y Andrey Campos lo vacilaron que conociéndolo volverá al programa como en noviembre, más que en octubre cumplirá años.

El también cantante aprovechó para agradecerle a una de sus hermanas que lo estará acompañando en la clínica durante la cirugía.

No dudamos de que ahora que tiene una enfermera personal, pues su novia Lillibeth Vivas trabaja en el hospital San Juan de Dios, estará más que chineado y que ella velará porque se tome todos los medicamentos.

Esta no es la primera vez que el exjugador morado anuncia que se retirará de Vis10n, pues en abril del año pasado decidió ausentarse por una decisión personal, pero esa vez duró varios meses fuera. Solís es uno de los propietarios de este programa que se transmite por Facebook y radio Columbia.