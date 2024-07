Alonso Solís vivió incómodo momento con Keylor Navas, pues asegura que le hizo el feo en un concierto

Alonso Solís dijo este lunes en el programa Vis10n que Keylor Navas le hizo el feo hace unos días que se vieron.

Alonso Solís aseguró este lunes en los últimos minutos del programa Vis10n, que Keylor Navas le hizo el feo hace unos días que se vieron las caras en un concierto donde también estaba Óscar Duarte.

El Mariachi y Andrey Campos estaban comentando que Navas habría sido fichado por el equipo Monza, que juega en la serie A de la liga italiana y, en medio de eso, el exvolante del Deportivo Saprissa habló sobre su nada grato reencuentro con Navas.

“Lo vi el jueves en el concierto. No me saludó. Pero todo bien”, mencionó Solís, quien afirmó que Navas sí lo había visto y dio a entender que le volvió la cara en varias ocasiones.

Andrey Campos le preguntó a Solís si era que estaban muy lejos y que Keylor no lo vio, pero Alonso dijo que estaban bastante cerca, pues comparó la distancia que los separaba con la que había entre ellos y la cámara que los grababa en el programa, este lunes.

“Estábamos de aquí a la cámara. En el mismo concierto, adelante. Osquitar Duarte sí me saludó. Un abrazo para Osquitar. Estaban juntos”, continuó el también cantante.

Campos cuestionó al Mariachi sobre qué habría pasado para que Keylor no lo saludara, ya que cuando fueron compañeros en el Saprissa se llevaban muy bien, e incluso Navas le escribió una canción al Mariachi para su grupo Leyenda.

“No sé. De verdad, fuera de vara, no sé. Pero ahí estaba con Osquitar”, destacó Alonso.

Keylor Navas y Andrea Salas llevan días de estar vacacionando en Costa Rica y se han reencontrado con algunos amigos de Navas como con Christian Bolaños y su esposa Jazmín Salas. (Instagram)

El Mariachi comparó el comportamiento de Navas con el de Duarte y el de otros exfutbolistas como Paulo César Wanchope, de quienes habló maravillas.

“Osquitar es un tipazo y es un jugadorazo. Lo conozco desde toda la vida. Igual que al otro (a Keylor) que no me saludó. Yo relajado. Yo soy paz y amor”, subrayó el expanelista de Conexión fútbol.

Alonso todavía le puso más picante al reencuentro con Navas. “Pero vieras qué raro. A mí lo que me da risa o lo que me da es…, yo digo, si no me quiere, pues no importa, pero que no (hace gestos como de que le quita la cara). Y yo, no pasa nada”, refirió.

Alonso dijo que Keylor le parece excepcional como futbolista, a pesar del sinsabor que le dejó el reencuentro de hace unos días.