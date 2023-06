Álvaro Mesén encontró y agradeció a paramédicos que le faltaban por salvarle la vida

Hace justamente un año estábamos informando que el exportero de la Selección Nacional, Álvaro Mesén, sería operado de la cabeza y de emergencia.

El 14 de junio de 2022 el exfutbolista perdió el conocimiento y su esposa tuvo que llamar al 911 para que mandaran una ambulancia que lo trasladara al hospital.

Un día después lo trasladaron grave al hospital México, luego de que una tomografía de cerebro reflejara una masa en la parte inferior derecha y los médicos determinaron que lo mejor era operarlo. En menos de 24 horas lo intervinieron en dos ocasiones.

Tras recuperarse, Mesén se ha dedicado a agradecerle personalmente a cada una de las personas que lo ayudaron en aquel difícil momento y que le salvaron la vida.

A los únicos que no conocía todavía era a los dos cruzrojistas que en aquella ocasión lo sacaron de su casa y lo llevaron al hospital, pero se dio a la tarea de buscarlos y este miércoles ya pudo agradecerles que lo hayan salvado.

“Por fin pude conocer a Juan Carlos Méndez Soto y Marcelo Abarca Morales, los paramédicos que me rescataron aquel 14 de junio del 2022 en mi casa, aunque fuera por videollamada, pronto tendremos un café para que me cuenten los detalles”, contó a través de su cuenta de Facebook donde subió una foto donde están conversando.

Álvaro Mesén le agradeció a los cruzrojistas que le salvaron la vida hace un año. Facebook

El exportero de Liga Deportiva Alajuelense hizo además una reflexión para “valorar lo bueno” de la vida, al recordar que años atrás le emocionaba al conocer artistas internacionales como Mercedes Sosa o Alejandra Guzmán, pero que ahora se ilusiona más por conocer personas como estos dos cruzrojistas, médicos y enfermeros, cuya labor es más excepcional en la vida de los demás.

“Creo que Dios le da un don a cada persona por alguna razón. Me acuerdo una vez en el hospital de Alajuela (el hospital viejo), no me acuerdo por qué estaba ahí, pero ingresó una emergencia y el doctor me dijo: ‘tranquilo, quédese aquí y si aguanta ver, vea’, resulta que era una persona que ingresó en una condición roja, si no me equivoco, es como la llaman, venía envuelto en una bolsas especiales, como de aire en los pies, haciendo presión, entiendo para que pudieran estabilizarlo, cuando ingresaron a la sala, que ellos llaman de shock, dijo: ‘espero que la válvula no me falle’, el paramédico comenzó a dar instrucciones a los doctores, de cómo debían ir procediendo con las bolsas y así fueron hasta que estabilizaron a la persona.

“Es increíble la capacidad que tienen los paramédicos para atender este tipo de situaciones, por eso mi admiración, el don que les fue dado es de gran valor en el rescate de una vida”, dijo el exjugador.

Álvaro estuvo casi un mes internado y le hicieron dos operaciones en el cerebro. (Facebook Álvaro Mesén)

En estos días Álvaro también se tomó el tiempo para ir a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital México para agradecerle a los doctores y enfermeros que lo atendieron hasta el 8 de julio de 2022 cuando le dieron la salida.

El deportista lo que tenía era un absceso que se le hizo en el cerebro, pero al principio se creía era un tumor, al parecer, se le hizo por una bacteria que le ingresó al cuerpo y se encubó en su cabeza.

En agosto del año pasado lo dieron de alta y nos confesó que todo esto que vivió fue como un renacer y que lo hecho ver y valorar la vida de una manera diferente.