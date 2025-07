Álvaro Sánchez habló de su salida de Teletica, de Ignacio Santos y de la vez que se cortó la mano casi en vivo

Álvaro Sánchez fue despedido el viernes 23 de mayo de Telenoticias. (Foto: Redes sociales/Foto: Redes sociales)

El periodista Álvaro Sánchez decidió hablar de su salida de Teletica, de su relación con Ignacio Santos, y de la vez que le tocó transmitir un suceso con la mano cortada.

De todo esto y más, se refirió en el nuevo pódcast Crónicas, del locutor y Dj Nitro, donde estuvo como invitado hace unos días.

El reconocido sucesero fue despedido de canal 7 a finales de mayo de 2025 y hasta ahora se refirió más ampliamente a lo sucedido y, aseguró estar muy tranquilo tras lo sucedido.

“Yo respetuoso, el canal tomó una decisión que yo acepté, ellos consideraron que yo me había equivocado y demás, pues acepté la decisión y nada. No tengo nada que achacarle al canal”, dijo.

Álvaro Sánchez estuvo en el podcast Crónicas de Roy Vargas, mejor conocido Dj Nitro. (redes/Captura de video)

Sánchez aclaró que siempre ha sido crítico en sus redes sociales de este y otros gobiernos, y sostiene que sí hizo la publicación en la que se veía el número celular del presidente Rodrigo Chaves, pero que dicho documento era público.

En cuanto a su exjefe Ignacio Santos, mencionó que le guarda mucho cariño y respeto, y que no puede decir que nunca volvería a Teletica porque no está resentido por lo ocurrido.

El periodista también recordó un par de anécdotas de cuando su vida se vio expuesta por la cobertura periodística de un suceso.

Por ejemplo, cuando hace 10 años estuvo fuera de Telenoticias por más de tres meses, porque se quebró el pie mientras huía de una turba que lo agredió.

Según contó, era el 2015 cuando fue a cubrir la noticia de un atrincherado en una casa en Gravilias de Desamparados, sin imaginar que los familiares del sospechoso la agarrarían contra él y su equipo de camarógrafos.

“En un momento se escuchó un disparo y todo el mundo empezó a correr a ver qué había pasado. Entonces, los familiares se enojaron por alguna razón y yo empecé a correr, los compañeros también, a ellos les dio tiempo de meterse al carro, pero a mí no. Cuando yo iba corriendo como que alguien me pegó una zancadilla por detrás y caí, y me empezaron a patear en el suelo”, recordó. Luego de ahí tuvo que ir al hospital donde le confirmaron la fractura.

Álvaro Sánchez contó la vez que se cortó la mano antes de una transmisión en Telenoticias. (redes/Captura de video)

Otro susto que se llevó en sus 18 años en Telenoticias fue cuando el año pasado fue a unas inundaciones en San Pedro y antes de entrar en vivo al noticiero se brincó una cerca y se cortó la mano. Según contó, tuvo la gran suerte que los mismos cruzrojistas que estaban ayudando en el suceso le hicieron un vendaje rápido para que pudiera hacer la transmisión. Después tuvo que ir al hospital a que le hicieran unas puntadas porque la cortada era profunda.

Sánchez confirmó este viernes, mediante un video en redes sociales, que el proyecto propio llamado Portavoz, una plataforma en la que junto con su colega Christian Montero publican noticias judiciales, entrará en pausa a partir del 30 de julio, pues ambos seguirán caminos separados al aceptar ofertas laborales.