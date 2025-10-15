Amaia Montero regresa a La oreja de Van Gogh tres años después de estar en clínica de salud mental

La cantante española Amaia Montero confirmó su regreso a la banda La Oreja de Van Gogh.

La espera terminó para los fans de La Oreja de Van Gogh. La cantante Amaia Montero vuelve oficialmente al grupo, luego de 18 años de haberse separado para emprender su carrera como solista.

La noticia fue confirmada por la banda en sus redes sociales, con un emotivo video donde se ve a Amaia ensayando junto a Álvaro Fuentes, Xabier San Martín y Haritz Garde, los integrantes originales del grupo.

“Volver juntos al local de ensayo y sentir que todo sigue aquí… cerrar los ojos para escuchar mejor y no poder reprimir una sonrisa: ¿de verdad está ocurriendo?”, escribieron junto al clip que hizo vibrar de nostalgia a miles de seguidores.

Uno llega y otro se va

Según contaron, hace un año comenzaron a reunirse en San Sebastián, su rincón más íntimo, para revivir viejos recuerdos y crear nueva música. El resultado de esas sesiones será una gira mundial y nuevas canciones que verán la luz muy pronto.

Amaia Montero era la voz principal del grupo La Oreja de Van Gogh y en el 2022 apareció así en sus redes preocupando a sus seguidores.

El anuncio también confirmó los rumores que corrían desde la salida de Leire Martínez, quien fue la voz del grupo durante 16 años.

“Sí, estamos aquí y el horizonte está repleto de noches mágicas”, escribieron, dejando claro que la magia entre ellos sigue intacta.

Eso sí, el guitarrista Pablo Benegas no participará en la gira, pues decidió tomarse un descanso para dedicarse a su vida personal. Aun así, la banda aseguró que seguirá siendo parte de la historia del grupo.

La cantante española Amaia Montero, cortesía de Sony Music.

“Pronto os iremos contando más detalles y noticias, pero necesitábamos levantar la mano y deciros que sí, que estamos aquí y que el horizonte está repleto de noches mágicas como aquellas en las que vuestra pasión y nuestras canciones se mezclaban en un hechizo inolvidable”.

Amaia Montero y La Oreja de Van Gogh anunciaron así su regreso

“Nuestro querido Pablo, por su parte, sigue formando parte del grupo aunque esta vez no subirá al escenario con nosotros. Después de treinta años en la carretera, ha decidido parar y disfrutar de más tiempo con los suyos, además de explorar nuevos retos profesionales. Hasta que volvamos a encontrarnos, le deseamos todo lo mejor”, dice el comunicado que subieron a sus redes.

La cantante española regresa a la música luego de que en el 2022 apareciera en sus redes con un aspecto desmejorado y terminara en una clínica de salud mental.