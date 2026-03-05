Amiga de Mike Blanco habla y rechaza señalamientos de que es “una encubridora”

La creadora de contenido Mariana Ovares, amiga de Mike Blanco, rechazó públicamente los señalamientos que ha recibido en redes sociales, donde algunas personas la culpan de, supuestamente, encubrir la presunta conducta de acoso sexual a una menor de edad atribuida al influencer.

Blanco enfrenta lo que muchos califican como un “juicio público”, luego de que se filtraran supuestas conversaciones privadas que habría tenido en el pasado con una menor de edad (hoy ya mayor), a la que presuntamente habría acosado.

Hasta el momento, no existe una denuncia formal en la Fiscalía por los supuestos actos y el creador de contenido tampoco ha hecho un descargo público sobre el tema.

Mariana Ovares se refirió sobre el caso de Mike Blanco sin mencionar una sola vez el nombre del creador de contenido. (Instagram/Instagram)

“No soy una feminista selectiva”

Este miércoles, Ovares compartió un video en su cuenta de Instagram en el que se desmarcó de las acusaciones y confirmó que tomó distancia de Blanco desde hace un tiempo, precisamente tras recibir mensajes privados denunciando la supuesta conducta del influencer.

“Salió un video diciendo que soy una encubridora, he leído comentarios diciendo que soy una feminista selectiva, que soy una feminista falsa y que soy una tibia. El año pasado recibí un mensaje contándome una situación que había ocurrido hace 7 años entre un amigo y una mujer que en ese momento era menor de edad.

“Mi respuesta inmediata fue decir no tengo palabras, es un tema sensible, es complicado, porque lo es. Entonces lo que hice fue formar un criterio. Un criterio no se forma en 24 horas, es algo que no se hace por presión social, por impulso, lleva tiempo, análisis y responsabilidad. Por eso yo no minimicé la situación. Yo no soy feminista por moda, tengo un motivo y una razón personal para creer en este movimiento, pero ser feminista no significa actuar sin información, no significa destruir mujeres en redes sociales, tampoco significa hacer juicios públicos”, dijo Mariana en el video de más de tres minutos.

“Tomé distancia”

Ovares aseguró que la gente ha asumido que ella no hizo nada al respecto, algo que negó.

“Empaticé con las víctimas, hablé, cuestioné, reproché comportamientos impropios e hice lo que está al alcance de mi mano. Gestioné la relación que tenía con esa persona (Mike) y tomé distancia. Sé que podía hacer más, todas podían hacer más y por eso hoy me disculpo. Que mis acciones no hayan sido inmediatas como otras personas esperaban no significa que no haya actuado”, destacó.

Según explicó, algunas personas esperaban que utilizara su plataforma para “cancelar” públicamente al influencer.

“Al parecer lo que se esperaba de mí era que usara mi plataforma para cancelar a alguien, que contara una historia de una víctima que no conozco y yo no podía tomarme la atribución de hablar de ese tema sin autorización. Eso no es justicia, es una irresponsabilidad impulsiva. Mi responsabilidad fue respetar el deseo de la víctima”, recalcó.

Creadora de contenido se refiere al caso de Mike Blanco sin mencionar al influencer

Pide responsabilidad en estos casos

Para Ovares, este tipo de situaciones no deben abordarse como una anécdota o un chisme.

“No soy pro a normalizar conductas impropias sino a corregirlas en el momento. Eso sí es algo que está en mis manos, que he hecho y que continuaré haciendo. Que no exponga una conversación privada que yo tengo, no quiere decir que esas conversaciones no ocurrieron. Comparto el dolor, la rabia y la necesidad de justicia, lo que no creo que sea necesario es exponer de forma pública a las víctimas”, finalizó.