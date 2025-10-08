Amiga que le donó riñón a Selena Gomez no fue invitada a la boda: “Ella tiene su vida, ya es billonaria”

Francia Raisa donó un riñón a Selena Gomez en 2017, cuando la cantante fue diagnosticada con lupus. (AFP y diseño La Teja/AFP y diseño La Teja)

El reciente matrimonio de Selena Gomez con el productor Benny Blanco reunió a numerosas celebridades, desde Taylor Swift y Ed Sheeran hasta Zoe Saldaña y Martin Short. Sin embargo, muchos seguidores notaron una ausencia importante: la de Francia Raisa, la actriz que le donó un riñón a Gomez en 2017, cuando la artista fue diagnosticada con lupus.

En una entrevista compartida en foros y retomada por el medio Monet, de O Globo (Brasil), Francia habló por primera vez sobre su relación actual con Selena y sobre los rumores de una supuesta pelea entre ambas.

“Sé que ella va a casarse y estoy muy feliz por ella. Y mira… ella tiene su vida, ya es billonaria, y yo estoy agradecida por haber podido hacer eso por ella”, comentó la actriz.

La actriz de How I Met Your Father, Francia Raisa, habló por primera vez sobre su ausencia en la boda de la artista. AFP (PRESLEY ANN/Getty Images via AFP)

Una amistad marcada por una donación de vida

Francia Raisa recordó que la decisión de donar su riñón fue completamente altruista. Aclaró que nunca lo hizo esperando mantener una conexión especial con la cantante, sino para salvarle la vida.

“Desde el principio, los médicos me dijeron que era una donación. Si vas a donar un dólar a una causa, no llamas luego para preguntar qué hicieron con tu dólar”, explicó.

La actriz insistió en que su gesto fue voluntario y sin condiciones, rechazando versiones que apuntaban a un supuesto resentimiento hacia Selena por su estilo de vida posterior al trasplante.

“Cuando surgió el rumor de que estaba molesta porque [Gomez] fumaba, ni siquiera sabía de esos comentarios. Nadie sabe lo que realmente pasa, ni ella ni yo hemos hablado de eso”, añadió.

Selena Gomez se casó con Benny Blanco, pero no invitaron a Francia Raisa a la boda. AFP y diseño LT (FREDERIC J. BROWN/AFP)

Rumores y una posible reconciliación

En los últimos años, los seguidores de ambas celebridades han especulado sobre un distanciamiento. Sin embargo, Francia mantuvo un tono sereno y dejó abierta la posibilidad de una reconciliación.

“Un día, quizá podamos resolverlo”, dijo al final de la entrevista.

La historia de su amistad se remonta a más de una década. En 2017, Francia Raisa donó uno de sus riñones a Selena Gomez, después de que la cantante fuera diagnosticada con lupus, una enfermedad autoinmune que afecta órganos vitales, incluyendo los riñones.

El gesto fue considerado uno de los actos de amistad más conmovedores de Hollywood y generó miles de mensajes de apoyo. Aunque hoy sus caminos parecen seguir rutas distintas, la historia entre ambas sigue siendo un ejemplo de generosidad y de los desafíos que enfrentan las relaciones personales bajo el escrutinio público.

