Murió el reconocido estilista Júnior Dutra tras someterse a procedimiento estético. (Insta/Instagram)

El mundo de la moda y la belleza está de luto tras la muerte del reconocido influencer y estilista Adair Mendes Dutra Junior, quien falleció luego de varios meses de haberse sometido a un procedimiento estético.

El brasileño, conocido como Júnior Dutra en redes, se había realizado la técnica llamada “cat eyes” o “foxy eyes”, la cual busca resaltar la mirada al modificar la posición de la ceja y del ojo para lograr un aspecto más alargado y levantado.

LEA MÁS: Reconocida influencer surcoreana fue brutalmente asesinada por un seguidor que ocultaba una doble vida

Este procedimiento se hizo popular entre celebridades internacionales como Kylie y Kendall Jenner, Ariana Grande y Megan Fox, entre otras figuras del entretenimiento.

Según comunicó la prensa internacional, Dutra se sometió a la intervención el pasado mes de marzo y en ese momento no presentó complicaciones.

LEA MÁS: Los tres países más bellos de Centroamérica, según la IA

Sin embargo, semanas después comenzó a experimentar molestias en el rostro. Tras acudir a un centro médico, los especialistas le detectaron una infección facial, lo que marcó el inicio de una larga lucha por su salud.

De acuerdo con medios internacionales, la semana anterior su estado se agravó y comenzó a presentar dificultades para respirar. Finalmente, falleció el viernes 3 de octubre, dejando consternados a sus seguidores y colegas del mundo de la belleza.

LEA MÁS: ¿Cómo ocurrió la tragedia del piso 10 en Bogotá que cobró la vida de una niña de tres años?

El estilista había iniciado un proceso legal en contra del médico que realizó el procedimiento, acusándolo de ejercicio ilegal de la profesión, lesiones graves y declaración fraudulenta.

Las autoridades mantienen el caso bajo investigación, mientras amigos y seguidores exigen justicia por su fallecimiento.