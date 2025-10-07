Reconocida influencer surcoreana fue brutalmente asesinada por un seguidor que ocultaba una doble vida

Yoon Ji-ah tenía más de 300.000 seguidores y realizaba transmisiones diarias en TikTok. (El Tiempo Colombia/El Tiempo, Colombia)

La muerte de la influencer surcoreana Yoon Ji-ah ha generado conmoción nacional. La joven, con más de 300.000 seguidores en TikTok, fue encontrada sin vida el 11 de septiembre en una ladera del condado de Muju, provincia de Jeolla del Norte, según medios locales.

El cuerpo presentaba moretones y signos de estrangulamiento y fue declarado sin vida en el lugar. Las autoridades creen que la agresión ocurrió aproximadamente 30 minutos después de finalizar su última transmisión en vivo. Esa misma jornada, Yoon había emitido desde la isla de Yeongjong, en Incheon, a más de tres horas de distancia del sitio donde apareció.

El principal sospechoso fue identificado como Choi, un hombre de unos 50 años, cuya historia se difundió en el programa Curious Story Y de Seoul Broadcasting System (SBS).

Según el medio The Chosun Daily, el detenido se presentó ante Yoon como director ejecutivo de una empresa de informática, aunque en realidad vivía endeudado y había perdido su casa en una subasta judicial.

En redes, se hacía llamar “Gato Negro”, era conocido como “VIP derrochador” y figuraba entre los 50 usuarios más influyentes de TikTok en Corea del Sur, una posición que, según fuentes de la industria, exige gastar al menos 100 millones de wones (unos 72.000 dólares).

Choi habría convencido a la influencer de asociarse en un negocio, pero ella decidió cortar la relación debido a sus “instrucciones coercitivas y su programación irrazonable”. Días antes del crimen, cámaras de seguridad lo captaron arrodillado frente a Yoon, en una escena que hoy forma parte de la investigación.

Los últimos momentos de Yoon Ji-ah

De acuerdo con Chosun Biz, las cámaras de seguridad registraron el momento en que Yoon fue obligada a salir de un vehículo a las 3:27 p. m. del 11 de septiembre. En las imágenes, la puerta del automóvil se cierra de golpe apenas ella desciende.

Horas más tarde, su cuerpo fue hallado en un campo de hierba de la montaña de Muju. Un informe forense determinó que la causa de muerte fue asfixia por compresión del cuello.

Las investigaciones revelaron que Choi viajó hacia la montaña con una maleta y realizó ocho paradas para intentar evadir el rastreo policial. Fue detenido el 13 de septiembre y, aunque al inicio negó los cargos, confesó el crimen al conocer que el cuerpo había sido encontrado, según confirmaron The Chosun Daily y Chosun Biz.

